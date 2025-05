Indústria investe no fortalecimento de cooperativas de coleta seletiva

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) lançou, nesta terça-feira (6), o programa Coopera+ com investimento de R$ 16,9 milhões para o fortalecimento da cadeia produtiva de materiais recicláveis.

Os recursos foram destinados à aquisição de veículos, equipamentos, capacitação e consultoria para a industrialização do setor.

"Essa é a indústria que transforma, é a indústria que trabalha com a sustentabilidade, com esses desafios climáticos que a gente tem, porque reaproveita a matéria-prima", destacou.

De acordo com o presidente da ABDI, Ricardo Cappelli, esse investimento beneficiará 1,1 mil catadores do Distrito Federal, integrantes de 35 cooperativas.

Durante a cerimônia, foram repassadas a três redes de cooperativas 23 caminhões, 2 compactadores,12 contêineres, sistema de pesagem, empilhadeiras, prensas, esteiras e outros equipamentos.

De acordo com a ABDI, os equipamentos somados à capacitação visam um aumento de até 30% na produtividade da cadeia, que inclui coleta seletiva, triagem e tratamento de resíduos recicláveis. Também é esperado um crescimento de 20% na renda dos catadores.

"Todo mundo sabe como é difícil estruturar a reciclagem no Brasil. E aí vem uma agência voltada para a indústria e investe quase R$ 17 milhões nas cooperativas. A indústria está investindo no segmento certo. Reciclagem não é barata, ela precisa ser viabilizada", reforçou a diretora da Central das Cooperativas de Materiais Recicláveis do DF (Centcoop), Aline Sousa.

De acordo com a associação, o programa foi pensado em um modelo que possa ser replicado em todo o país e converge com os objetivos da Nova Indústria Brasil, política pública lançada pelo governo federal em janeiro de 2024.

"Essa é a nova indústria, tirar menos do planeta, evitar que o lixo vá para os rios e fazer disso o ganha pão das nossas famílias", destacou a diretora de sustentabilidade da ABDI, Perpétua Almeida.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, destacou a importância do cooperativismo para o fortalecimento do setor.

"Tudo isso vai trazer melhor renda para as catadoras e catadores, vai agregar mais valor, vai fortalecer as cooperativas, vai entregar direto na indústria e vai ser um benefício extremamente importante"

Durante a cerimônia, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, convidou a associação da indústria a integrar o Comitê Interministerial para Inclusão Socioeconômica de Catadoras e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC) e também a participar do programa Pró-Catadores.

"É importante que ABDI participe para nos ajudar nessa jornada de fortalecer a cadeia produtiva dos catadores e catadores", explicou.