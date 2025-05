Índia diz que atacou Paquistão, a Caxemira paquistanesa

MUZAFFARABAD, Paquistão/NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia disse que atacou nove locais no Paquistão e na Caxemira paquistanesa na quarta-feira (horário local), onde foram planejados ataques contra ela, e o Paquistão informou que pelo menos três pessoas morreram e 12 ficaram feridas, de acordo com uma avaliação inicial.

A ofensiva ocorreu em meio ao aumento das tensões entre os vizinhos que possuem armas nucleares, após um ataque a turistas hindus na Caxemira indiana no mês passado.

O Paquistão disse que a Índia lançou mísseis em três locais, mas um comunicado do governo indiano não detalhou a natureza dos ataques.

"Há pouco, as Forças Armadas indianas lançaram a 'OPERAÇÃO SINDOOR', atingindo a infraestrutura terrorista no Paquistão e na região de Jammu e Caxemira, ocupada pelo Paquistão, de onde os ataques terroristas contra a Índia foram planejados e dirigidos", disse o comunicado indiano.

"Nossas ações têm sido focadas, medidas e não escalonadas por natureza. Nenhuma instalação militar paquistanesa foi atingida. A Índia demonstrou considerável moderação na seleção de alvos e no método de execução", afirmou.

Um porta-voz militar paquistanês disse à emissora Geo que a resposta do Paquistão estava em andamento, sem dar detalhes. O porta-voz disse que cinco lugares foram atingidos, incluindo duas mesquitas, e relatou três mortes e 12 pessoas feridas.

Após as explosões, faltou energia em Muzaffarabad, a capital da Caxemira paquistanesa, segundo testemunhas.

Testemunhas e um policial em dois locais na fronteira da Caxemira indiana disseram que ouviram altas explosões e intensos bombardeios de artilharia, além de jatos no ar.

A Índia culpou o Paquistão pela violência do mês passado, na qual 26 pessoas foram mortas, e prometeu reagir. O Paquistão negou que tivesse algo a ver com as mortes e disse que tinha informações de que a Índia estava planejando atacar.

Após os ataques da Índia, o Exército indiano disse em uma postagem no X na quarta-feira: "A justiça foi feita".

(Reportagem de Asif Shahzad, Gibran Peshimam, Ariba Shahid no Paquistão)