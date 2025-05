Índia lança mísseis contra o Paquistão; ao menos 3 pessoas morreram

A Índia realizou bombardeios com mísseis contra nove locais na região da Caxemira, no Paquistão, hoje. O governo paquistanês relatou que pelo menos três pessoas morreram e 12 ficaram feridas.

O que aconteceu

Forças Armadas da Índia assumiram autoria do ataque. "Há pouco, as Forças Armadas indianas lançaram a Operação Sindoor, atingindo infraestruturas terroristas no Paquistão, em Jammu e Caxemira, áreas indianas ocupadas pelo Paquistão, de onde ataques terroristas contra a Índia foram planejados e direcionados", diz comunicado enviado à imprensa pelo governo indiano.

Criança está entre as vítimas. Três pessoas morreram e 12 ficaram feridas, segundo o governo, em avaliação inicial.

Explosões foram ouvidas em diversas regiões do país. Na cidade de Muzaffarabad, capital da Caxemira paquistanesa, testemunhas relataram à Reuters que houve um corte de energia.

Instalações militares no Paquistão não foram alvo do ataque. Segundo comunicado do governo indiano, as ações "foram focadas, comedidas e não escalonadas por natureza". "Nenhuma instalação militar paquistanesa foi alvo. A Índia demonstrou considerável contenção na seleção de alvos e no método de execução", diz o governo.

Índia e Paquistão estão em estado de tensão

Represália por atentado cometido na Caxemira indiana. No dia 22 de abril, ao menos 26 pessoas morreram na cidade turística de Pahalgam, na parte da Caxemira administrada pela Índia. Homens armados abriram fogo contra turistas.

Autoridades indianas chamaram de o pior ataque contra civis em anos. Embora o atentado não tenha sido reivindicado, Nova Delhi acusou Islamabad, que negou categoricamente qualquer envolvimento. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pela ação.

Paquistão diz que vai responder ao ataque. O porta-voz do exército paquistanês, o tenente-general Ahmed Chaudhry, declarou que as Forças Armadas responderiam "no momento" que "escolhessem", ao anunciar que os bombardeios indianos haviam atingido "três regiões".

Em uma publicação no X, o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, condenou o ataque. Ele classificou o atentado como um "ato de guerra". "O Paquistão tem todo o direito de dar uma resposta adequada a este ato de guerra imposto pela Índia, e uma resposta adequada está sendo dada", afirmou Sharif.