Ibovespa fecha quase estável com noticiário corporativo cheio na véspera de decisões de juros

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou quase estável nesta terça-feira, em dia marcado por noticiário corporativo intenso, com empresas como GPA, Brava Energia, BB Seguridade, Embraer e TIM sob os holofotes, e expectativas para o desfecho, na quarta-feira, de decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com acréscimo de 0,03%, a 133.533,09 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 133.260,24 pontos na mínima e 134.135,29 pontos na máxima do dia. O volume financeiro somava R$19,2 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)