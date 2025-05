Grécia lança aplicativo que limita tempo de tela das crianças - Desenvolvido pelo governo, "Kids Wallet" permite que pais supervisionem atividades online e comprovem as idades dos filhos para que eles possam usar a internet. Uso da ferramenta é voluntário e válido até os 15 anos.O governo da Grécia lançou na segunda-feira (05/05) o Kids Wallet, um aplicativo para smartphones operado pelo Estado que permite aos pais monitorar o tempo de tela de seus filhos e verificar suas idades em plataformas digitais e redes sociais.

"Estamos dando aos pais uma ferramenta poderosa para proteger seus filhos online", disse o ministro da Governança Digital, Dimitris Papastergiou, durante a apresentação do novo aplicativo em Atenas.

"Este é um aplicativo que a Grécia – e a Europa – precisam para confirmar as idades das crianças quando elas usam as redes sociais", acrescentou o ministro. "Também servirá como uma ferramenta de identificação para iniciativas futuras."

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, apoiou a iniciativa e expressou sua preocupação com o impacto da tecnologia na vida familiar. "Você vê famílias em restaurantes onde pais e filhos estão todos ao celular, e você se pergunta quando eles realmente conversam entre si", afirmou.

O uso do aplicativo é voluntário e a idade a partir da qual o consentimento dos pais não é mais necessário foi fixada em 15 anos.

Embora aplicativos semelhantes para limitar o tempo online estejam disponíveis comercialmente há décadas, ainda é incomum que governos intervenham e ofereçam suas próprias soluções digitais.

Em novembro, o Parlamento australiano aprovou uma legislação que restringe o acesso às redes sociais para crianças e adolescentes, que é permitido apenas aos jovens com 16 anos ou mais.

Como funciona o Kids Wallet?

O aplicativo é integrado à plataforma de serviços governamentais, que já é amplamente utilizada para pagar impostos e lidar com a burocracia, e funciona com os sistemas de identificação digital existentes para adultos.

Depois de baixar o Kids Wallet no smartphone da criança, os pais podem criar uma conta conjunta para filhos e pais usando suas credenciais de identificação fiscal on-line.

Após o login, eles escolhem quais aplicativos e sites seus filhos podem acessar, assim como quanto tempo por dia eles podem utilizá-los.

Em seguida, a idade da criança é confirmada por meio do upload dos documentos necessários, que os pais obtêm através de sua conta na plataforma oficial de serviços do Estado. Dessa forma, o pai ou a mãe cria uma "identidade digital" para a criança.

Mais da metade das crianças entre 9 e 12 anos usam as redes sociais todos os dias

O aplicativo não permite que os pais leiam as mensagens dos filhos. No entanto, eles podem estabelecer certas restrições e obter informações mais gerais sobre o uso da internet, como o tempo diário de atividade online.

Ajuda das plataformas

As autoridades convidaram grandes empresas digitais para ajudarem a desenvolver o aplicativo.

"Prezadas plataformas, pedimos sua cooperação para que juntos possamos proteger crianças em idades vulneráveis", disse o Ministro Papastergiou.

Uma pesquisa de 2024 realizada pelo instituto grego de pesquisas Kmop revelou que 76,6% das crianças de 9 a 12 anos têm acesso à internet por meio de dispositivos pessoais, 58,6% usam as redes sociais diariamente e 22,8% já se depararam com conteúdo inapropriado.

O lançamento do aplicativo integra um conjunto mais amplo de medidas governamentais que visam coibir a criminalidade entre os jovens no país em linha com os planos da União Europeia (UE) para fortalecer a proteção online dos menores de idade.

rc (AP, EFE)