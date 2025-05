Gastos na China com feriado aumentam, mas guerra comercial pesa sobre serviços

Por Casey Hall e Liangping Gao

PEQUIM (Reuters) - Os gastos dos viajantes chineses aumentaram 8% durante o feriado de 1º de maio em relação ao ano anterior, atingindo 180,27 bilhões de iuanes (US$24,92 bilhões), mas ainda abaixo dos níveis anteriores à pandemia, enquanto a atividade de serviços do país expandiu no ritmo mais lento em sete meses em abril.

O feriado de Primeiro de Maio, um dos mais longos do país, é observado de perto como um termômetro da confiança do consumidor chinês.

O consumo na segunda maior economia do mundo tem sofrido em meio a um crescimento instável e uma prolongada crise imobiliária, e as consequências da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China devem aprofundar o sofrimento.

O Ministério do Turismo da China registrou 314 milhões de viagens domésticas durante o feriado, um aumento de 6,5%, enquanto o número de transações usando o Weixin Pay, um aplicativo de pagamentos popular, aumentou mais de 10% em relação ao ano anterior, com uma alta notável nos gastos com restaurantes.

Durante o feriado de cinco dias, 10,9 milhões de pessoas entraram e saíram do país, um aumento de 28,7% em comparação com 2024. Desse total, 1,1 milhão eram estrangeiros, um aumento acentuado de 43,1%, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

Mas o gasto total per capita durante o período de cinco dias do feriado de maio, um período tipicamente movimentado para viagens em família, aumentou apenas 1,5%, para 574,1 iuanes, segundo cálculos da Reuters baseados em dados oficiais.

Ele permanece abaixo dos níveis de 2019, quando o gasto per capita foi de 603,4 iuanes.

Os cinemas sofreram uma queda significativa nas vendas de ingressos, com a bilheteria durante o feriado de cinco dias em 747 milhões de iuanes, apenas cerca de metade do mesmo período em 2024.

DESACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Enquanto isso, o setor de serviços da China viu o crescimento de novos pedidos diminuir em abril em relação a março, influenciado pela incerteza causada pelas tarifas dos EUA, segundo uma pesquisa do setor privado nesta terça-feira.

Apesar do crescimento econômico mais forte do que o esperado no primeiro trimestre, apoiado pelo estímulo do governo, a economia da China continua a enfrentar riscos deflacionários persistentes.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global caiu de 51,9 em março para 50,7 em abril, leitura mais baixa desde setembro. A marca de 50 separa expansão de contração.

Esse resultado foi, de modo geral, compatível com a pesquisa oficial da China, que mostrou que a atividade de serviços diminuiu de 50,3 no mês anterior para 50,1 em abril. O PMI do Caixin é considerado um indicador melhor das tendências entre as empresas menores e mais voltadas para a exportação.

A pesquisa de serviços do Caixin mostrou que o crescimento de novos negócios desacelerou para o seu nível mais fraco desde dezembro de 2022, embora os pedidos de exportação tenham aumentado ligeiramente, em parte devido a uma recuperação do turismo.

A queda no PMI do Caixin fornece "mais evidências de que a guerra comercial está pesando sobre a atividade econômica na China, mesmo além do setor manufatureiro", disse Zichun Huang, economista da China na Capital Economics.

"Embora alguma cautela seja claramente justificada, suspeitamos que as empresas estejam superestimando os danos que as tarifas dos EUA causarão", disse ela.

(Reportagem de Joe Cash, Casey Hall, Sophie Yu e Liangping Gao)