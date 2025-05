Flávia Alessandra comanda nova temporada de Conexão VivaBem no UOL

A nova temporada de Conexão VivaBem, programa do UOL sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, estreia hoje, às 13h, com reprise às 20h, no Canal UOL na TV, com novidades: sob o comando da atriz Flávia Alessandra, terá episódios semanais durante o ano inteiro.

Toda terça, celebridades e especialistas discutem hábitos saudáveis, bem-estar, alimentação, atividade física e beleza. Com uma abordagem leve, objetiva e descomplicada, Conexão VivaBem ajuda o público a entender melhor a própria saúde e a adotar práticas de autocuidado no dia a dia.

As pessoas estão buscando um novo estilo de vida, no qual o foco não é apenas tratar doenças, mas ampliar o olhar para o que vem antes delas. No Conexão VivaBem, queremos provocar uma reflexão sobre o pré-cuidado -esse espaço sutil e poderoso onde nasce a prevenção. Está nas pequenas escolhas do dia a dia, na escuta do corpo, no cultivo da mente. Flávia Alessandra, apresentadora do Conexão VivaBem

No episódio de estreia, a atriz e cantora Isabel Fillardis falará sobre o futuro dos procedimentos estéticos e os cuidados com a beleza. Ela também relembra o tratamento contra o líquen plano, doença de pele que causa manchas e feridas. Desde 2022, Fillardis não tem sintomas, mas segue com acompanhamento médico.

Ainda no primeiro mês, Flávia receberá a cantora Pocah para um bate-papo sobre saúde financeira e seus impactos na saúde mental. A atriz Bruna Spínola também participará de um episódio sobre maternidade após os 35 anos. E a atriz e cantora Beth Goulart abordará o Alzheimer em uma conversa sensível e informativa.

Por que vale a pena assistir:

Temas como saúde, alimentação, beleza, autocuidado, maternidade e envelhecimento são tratados com profundidade e sensibilidade, de forma descomplicada , para ajudar você a entender melhor sua saúde e se cuidar com mais consciência.

Flávia Alessandra dá um novo ritmo ao programa e promete trazer leveza, empatia e escuta atenta.

Conexão VivaBem recebe convidados especiais com histórias reais. Nesta temporada, Isabel Fillardis, Pocah, Bruna Spínola e Beth Goulart compartilham experiências pessoais que inspiram e informam.

Como assistir

Conexão VivaBem estreia amanhã, às 13h, com reprise às 20h, no Canal UOL e vai ao ar toda terça-feira, às 13h e às 21h30 na TV. O programa também é transmitido no YouTube de VivaBem — o primeiro episódio está disponível logo acima.

O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.