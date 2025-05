Fertilizantes: Porto de Paranaguá bate recorde de descarga com navio chinês

São Paulo, 6/5 - O Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, superou o próprio recorde de movimentação de fertilizantes com a atracação do navio Tai Knighthood, que descarrega 78.325 toneladas de sulfato de amônio. A embarcação veio da China e atracou no cais na sexta-feira (2), ultrapassando a marca anterior, registrada há pouco mais de um mês, em 26 de março.Segundo a Portos do Paraná, responsável pelo terminal, o aumento do calado em berços estratégicos tem permitido a chegada de navios maiores. O porto opera agora com profundidade de 13,1 metros, após a conclusão da obra de derrocagem que removeu parte da Pedra da Palangana, formação rochosa submersa que limitava a navegação na baía. O porto de Paranaguá é o principal canal de entrada de fertilizantes do País, respondendo por mais de 25% do total importado, de acordo com a administração.