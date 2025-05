Favorito das casas de apostas para ser papa, Parolin vai presidir conclave

O conclave para eleger o novo papa começa amanhã e será presidido pelo cardeal italiano Pietro Parolin, 70, o apontado como favorito para ser o novo pontífice, segundo casas de apostas.

O que aconteceu

Parolin coordenará a eleição papal, conduzindo reuniões antes da votação. Pelas regras da Igreja Católica, a função deveria ser exercida pelo decano Colégio Cardinalício, o cardeal italiano Giovanni Battista Re, ou o vice-decano, o cardeal argentino Leonardo Sandri. Mas ambos têm mais de 80 anos e não poderão participar do conclave. A votação reunirá 133 cardeais com menos de 80 anos.

Caberá ao italiano perguntar se o vencedor aceita o cargo e o nome pelo qual ele quer ser chamado. Além disso, entre as principais funções, está a de garantir que o processo de eleição do novo papa seja conduzido de forma adequada e conforme as regras estabelecidas pela Igreja.

Aos 70 anos, Parolin é o cardeal-bispo mais antigo do Colégio Cardinalício. Ordenado em 1980, ele entrou para o serviço diplomático do Vaticano em 1983. O cardeal atuou como secretário de Estado do papa Francisco desde o começo do papado de Jorge Bergoglio, em 2013.

Ele é o favorito de apostadores em casas de apostas. O Polymarket, uma das principais plataformas de apostas online do mundo, aponta que Pietro Parolin é o cardeal que tem mais chances de se tornar o próximo papa. Ontem, o site apontava 29% de chance de Pietro Parolin ser o próximo papa. Confira os principais nomes apontados pela plataforma:

Pietro Parolin: 29% Luis Antonio Tagle: 18% Matteo Zuppi: 11% Peter Turkson: 9% Pierbattista Pizzaballa: 8%

Quem é Pietro Parolin

Pietro Parolin ao lado do caixão do papa Francisco Imagem: Vatican Media/ AFP

Pessoa mais importante no Vaticano, atrás apenas do papa, é considerado como um "vice". Os secretários de Estado são semelhantes a um primeiro-ministro. Parolin ocupa a posição há mais de dez anos e é visto por muitos analistas como o sucessor natural de Bergoglio.

Parolin cresceu em uma região conhecida como berço dos papas. O cardeal nasceu em Schiavon, uma pequena cidade na região do Vêneto, no norte da Itália. Ele foi criado por sua mãe, uma professora do ensino fundamental, depois que seu pai, que era dono de uma loja de ferragens, morreu em um acidente de carro quando o menino tinha 10 anos.

Ingressou no seminário aos 14 anos e foi ordenado aos 25. Mas a carreira do cardeal Parolin não se resumiu a ser um padre diocesano. Ele ingressou na Pontifícia Academia Eclesiástica de Roma, que forma padres para servir no corpo diplomático. Na década de 1980, o italiano serviu na Nigéria durante golpes militares e uma guerra civil. Também trabalhou no México para restaurar laços diplomáticos.

Arquiteto de "acordo secreto" assinado em 2018 entre o Vaticano e a China. O teor nunca foi divulgado, mas o objetivo era pôr fim às prisões arbitrárias de padres católicos na China. Em troca, acredita-se que a Santa Sé teria se comprometido a nomear bispos para as dioceses chinesas a partir de uma lista elaborada pelo Partido Comunista.

Candidato de compromisso entre os progressistas e conservadores. O italiano nunca se envolveu diretamente nas chamadas guerras culturais da Igreja sobre temas como aborto e direitos dos homossexuais. Porém, em uma ocasião ele condenou a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, rotulando como "uma derrota para a humanidade".

Parolin defendeu o poder do Vaticano sobre os líderes de igrejas locais. O cardeal criticou tentativas na Alemanha de permitir que padres abençoem simbolicamente casais do mesmo sexo. Segundo Parolin, as Igrejas locais não podem tomar decisões que acabem afetando todos os católicos.

Em meados de abril, Parolin recebeu o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance. Segundo o Vaticano, Parolin e Vance tiveram "conversas cordiais" que incluíram "uma troca de opiniões sobre a situação internacional". Entre os assuntos tratados, o debate se concentrou nos países afetados por guerras, tensões políticas e situações humanitárias difíceis, com atenção especial a migrantes, refugiados e prisioneiros.

Caso seja escolhido como pontífice, Parolin devolverá o papado aos italianos. João Paulo II era da Polônia; Bento 16, da Alemanha; e Francisco, da Argentina.

Imagem: Arte/UOL

Quando começa o conclave?

O conclave será iniciado no dia 7 de maio. A data foi decidida durante a quinta Congregação Geral, uma reunião a portas fechadas entre os cardeais — a primeira desde o funeral do papa Francisco.

Não há um período definido para o conclave. Os dois anteriores, realizados em 2005 e 2013, duraram apenas dois dias. No conclave mais longo da história recente, em 1922, a decisão final demorou 5 dias.