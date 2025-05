Falha em monotrilho faz passageiros caminharem por passarela; veja vídeo

A Linha 15-Prata do Metrô, o monotrilho que passa pela zona leste da capital paulista, sofreu uma falha no início da tarde desta terça-feira, 6, e operou com velocidade reduzida entre as 13h e 14h. Houve lentidão, também, na Linha 2-verde.

Nas redes sociais, vídeos mostram que passageiros do trem que apresentou falha precisaram descer dos vagões e caminhar pela plataforma de segurança do monotrilho até chegar a outro trem que foi enviado ao local.

De acordo com a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), a falha aconteceu na estação São Lucas. A circulação de trens foi reduzida e eles operaram com maior tempo de parada durante uma hora.

"Os passageiros acionaram o dispositivo de emergência do trem sem aguardar as orientações do Metrô e desceram à passarela de emergência. Imediatamente, outra composição foi enviada para atender aos passageiros e seguir viagem", disse a companhia.

"Funcionários auxiliaram no processo e todos os protocolos de segurança foram rigorosamente seguidos. Em ocorrências como essa, uma composição precisa se aproximar da outra, de forma segura, para fazer o transbordo dos passageiros."

A Linha 2-Verde, que faz conexão com a 15-Prata, também operou em velocidade reduzida por causa das restrições operacionais do monotrilho. A estação Vila Prudente, no extremo da Linha 2, é o principal ponto de conexão da Linha 15.

Nesta mesma terça-feira, uma pessoa morreu após ficar presa entre o trem e as portas de segurança da plataforma da estação Campo Limpo da Linha 5-Lilás. A ViaMobilidade, que administra a linha, afirmou que está colaborando com as autoridades e apurando as circunstâncias do acidente.