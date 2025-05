EXCLUSIVO-Assessor de Kennedy crítico de vacinas questiona recomendações recentes de especialistas

Por Dan Levine e Leah Douglas

(Reuters) - Um assessor do secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., está buscando mais informações sobre três vacinas recomendadas por um painel de especialistas externos no mês passado, de acordo com documentos analisados pela Reuters e duas fontes familiarizadas com a situação.

O painel consultivo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) fez recomendações sobre o uso de vacinas separadas aprovadas para ajudar na proteção contra VSR, meningite e chikungunya. O CDC não é obrigado a adotar suas recomendações, mas quando o faz, elas se tornam diretrizes a serem seguidas pelos médicos.

O Dr. William "Reyn" Archer III ingressou no Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS), que supervisiona o CDC, como assessor no gabinete do secretário depois que Kennedy assumiu o cargo em fevereiro, segundo registros do HHS. Crítico das vacinas nas redes sociais nos últimos anos, Archer foi comissário de saúde do Estado do Texas no final da década de 1990.

A contratação e a atividade de Archer no HHS não foram relatadas anteriormente. Seu papel na revisão das recomendações do Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização (ACIP) é a mais recente indicação de como Kennedy, que passou décadas levantando dúvidas sobre a segurança e a eficácia das vacinas, está reformulando a política dos EUA.

O porta-voz do HHS, Andrew Nixon, disse que a agência "garantirá que todas as recomendações sigam o Padrão Ouro da Ciência".

Como parte de sua função no HHS, Archer fez nos últimos dias perguntas ao CDC sobre as recomendações do comitê consultivo, de acordo com os documentos e as duas fontes.

Uma das recomendações expandiria a elegibilidade para as vacinas contra VSR fabricadas pela Pfizer e pela GSK para adultos de alto risco com idade entre 50 e 59 anos, em vez da idade limite atual de pelo menos 60 anos.

Em resposta, Archer pediu mais justificativas para a expansão, considerando o que ele descreveu como um "possível declínio na eficácia com uma segunda dose", segundo os documentos e as duas fontes.

Não está claro a que declínio nos dados de eficácia Archer está se referindo. Na reunião do comitê consultivo, um representante da GSK apresentou resultados de ensaios clínicos que a empresa descreveu como mostrando respostas imunológicas "robustas" após a revacinação aos 24 e 36 meses.

Um porta-voz da GSK disse que os dados mostraram uma diminuição da eficácia de uma única dose ao longo do tempo, mas ainda não o suficiente para justificar a revacinação. Um porta-voz da Pfizer não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

O comitê consultivo também votou para recomendar o uso ampliado da vacina da GSK para meningite, e Archer questionou como os provedores a administram.

Além disso, o comitê consultivo recomendou o uso de uma nova vacina contra chikungunya da Bavarian Nordic, o que a Archer não contestou. No entanto, o assessor de Kennedy pediu mais informações sobre uma recomendação para expandir o uso de uma vacina contra o vírus transmitido por mosquitos fabricada pela Valneva, mostram os documentos.

Archer também pediu para saber quais adjuvantes e plataformas estão sendo usados para todas as vacinas discutidas na reunião do painel e sua duração da imunidade.

Kennedy está atualmente analisando as recomendações mais recentes do comitê consultivo na ausência de um diretor do CDC, e não está claro se o secretário do HHS acabará aprovando-as.

A decisão terá impacto na saúde pública e nas principais empresas farmacêuticas.

(Reportagem de Dan Levine, em San Francisco, e Leah Douglas, em Washington)