Empreendimentos de criptomoedas de Trump causam tensões no Capitólio

Por Hannah Lang

(Reuters) - As tensões no Congresso dos EUA sobre os vários empreendimentos de criptomoeda do presidente Donald Trump aumentaram nesta terça-feira e ameaçaram inviabilizar a esperança do setor de ativos digitais de obter uma legislação até o final deste ano, já que uma importante parlamentar democrata paralisou os esforços para debater um projeto de lei.

Embora o Congresso parecesse estar propenso, no início deste ano, a aprovar pela primeira vez uma legislação que regulamentasse os ativos digitais, os democratas se mostraram cada vez mais frustrados à medida que Trump e seus familiares promovem seus projetos pessoais de cripto.

A objeção da deputada Maxine Waters a uma audiência conjunta agendada para terça-feira cancelou efetivamente os procedimentos do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara e do Comitê de Agricultura da Câmara, que deveriam discutir a criação de um novo regime legal para criptomoedas.

Os empreendimentos de cripto de Trump incluem a moeda "meme" chamada de $Trump, lançada em janeiro, e um negócio chamado World Liberty Financial, uma empresa de cripto de propriedade parcial do presidente. Nas redes sociais, Trump promoveu um jantar privado no final deste mês para os principais detentores de sua moeda, juntamente com um "tour VIP especial" para alguns investidores selecionados.

Os empreendimentos comerciais atraíram críticas de especialistas em ética governamental e oponentes políticos sobre possíveis conflitos de interesses, especialmente porque Trump cortejou o dinheiro do setor de criptografia na campanha e prometeu revisar as regulamentações do setor.

Eles também colocaram em dúvida a legislação adicional deste ano relacionada à criptomoeda, já que alguns parlamentares expressaram preocupação com a autonegociação.

"Não posso, de boa fé, concordar com essa audiência para discutir a estrutura do mercado de criptomoedas enquanto os republicanos se recusam a parar ou mesmo reconhecer o abuso de poder de Trump", disse Waters em um comunicado antes da audiência agendada.

O deputado republicano French Hill, presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, disse que a objeção de Waters à audiência desta terça-feira "jogou o partidarismo no que historicamente tem sido um relacionamento bipartidário forte, bom e funcional".

Em uma declaração, Anna Kelly, vice-secretária de imprensa da Casa Branca, disse não haver conflitos de interesse e que os bens de Trump estão em um fundo administrado por seus filhos.

"O presidente Trump se dedica a fazer dos EUA a capital mundial das criptomoedas e a revolucionar nossa tecnologia financeira digital", disse.

Ainda assim, os acordos de criptografia de Trump ameaçam inviabilizar a legislação que já foi considerada quase certa por analistas e lobistas para ser aprovada este ano. O Congresso também está debatendo um projeto de lei para criar uma estrutura regulatória para stablecoins, um tipo de criptomoeda projetada para manter um valor constante, geralmente uma paridade de 1:1 com o dólar.

Os democratas do Senado expressaram preocupações com o projeto de lei, especialmente depois que a World Liberty Financial anunciou na semana passada que sua stablecoin seria usada por uma empresa de investimentos de Abu Dhabi para seu investimento de US$2 bilhões na bolsa de criptomoedas Binance.

A Casa Branca quer que o projeto de lei seja aprovado no Senado até a próxima semana, de acordo com uma fonte familiarizada com as discussões. Mas alguns democratas disseram no sábado que os republicanos não conseguiram negociar disposições mais fortes relacionadas a questões de stablecoins estrangeiras e proteções contra lavagem de dinheiro e que eles não poderiam apoiar o projeto de lei como está atualmente.

O projeto de lei sobre stablecoin ainda pode ser aprovado no Senado, no qual os republicanos detêm a maioria, mas poderia representar um revés para o setor de criptografia, que tentou retratar a regulamentação de ativos digitais como uma questão bipartidária.

(Reportagem de Hannah Lang em Nova York)