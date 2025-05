Embraer reafirma perspectiva para 2025, vê tarifas dos EUA com "impacto limitado"

Por Gabriel Araujo

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, São Paulo (Reuters) - A Embraer confirmou nesta terça-feira previsões para 2025, afirmando que as sobretaxas de importação dos Estados Unidos tiveram "impacto limitado" até o momento, mas seu presidente-executivo endossou pedido para retorno das tarifas zero para o setor de aviação.

A terceira maior fabricante de aeronaves do mundo depois de Airbus e Boeing reiterou que espera entregar de 77 a 85 jatos comerciais e entre 145 e 155 aeronaves executivas este ano.

A empresa disse que no início do ano que o uso de componentes norte-americanos ajudaram a mitigar o impacto das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

A companhia afirmou que teve que fazer mudanças operacionais para reduzir a exposição dos jatos executivos Phenom e Praetor ao conflito comercial, mas que sua unidade de aviação comercial não foi afetada no primeiro trimestre.

A estimativa inicial da Embraer é que as tarifas podem reduzir suas margens operacionais em 90 pontos-base este ano, mas o presidente-executivo, Francisco Gomes Neto, acrescentou que medidas como reduções adicionais de custos estão sendo tomadas para limitar o impacto.

"Nós nos juntamos a outras empresas no apelo pelo retorno da política de tarifa zero para aviação, como tem sido o caso há várias décadas", disse Gomes Neto em conferência com analistas, observando que o setor é "altamente globalizado".

No primeiro trimestre, um período sazonalmente mais fraco para os fabricantes de aviões, a Embraer teve aumento de 23% na receita líquida em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$1,1 bilhão, o que foi o maior valor para o período desde 2016.

O resultado operacional medido pelo Ebitda mais que dobrou para US$108,6 milhões, enquanto a margem Ebitda subiu de 5,2% para 9,8%.

A última linha do balanço, no entanto, ficou abaixo das estimativas de mercado, já que a empresa reportou um prejuízo ajustado de US$0,40 por ação no trimestre. Analistas consultados pela Lseg esperavam um lucro por ação de US$0,01.

"Apesar dessa frustração, os resultados operacionais da empresa parecem sólidos", disseram analistas do Citi em nota a clientes.

As ações da Embraer - que mais que dobraram de valor em 2024 e atingiram uma máxima histórica no início deste ano - recuavam 0,3%, enquanto o Ibovespa subia 0,2% no início desta tarde.