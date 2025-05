Embraer amplia prejuízo de R$428 mi no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer divulgou nesta terça-feira prejuízo líquido ajustado de R$428,5 milhões, acima do resultado negativo de R$63,5 milhões sofrido no mesmo período do ano anterior, segundo balanço da fabricante brasileira de aeronaves.

A empresa apurou um resultado operacional medido pelo Ebitda de R$620,6 milhões entre janeiro e o final de março, acima dos R$233,6 milhões de um ano atrás. A margem no período passou de 5,3% para 9,7%.

A companhia também reiterou suas previsões de entregas de aviões para este ano, com expectativa de envio a clientes de 77 a 85 aeronaves comerciais e entre 145 e 155 jatos executivos.

A Embraer afirmou ainda que as tarifas de importação criadas pelos Estados Unidos neste ano até agora têm tido "impacto limitado" e que não afetaram os resultados do primeiro trimestre.

(Por Gabriel Araujo)