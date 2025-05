Eldorado Brasil eleva lucro em 50% no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de celulose Eldorado Brasil anunciou nesta terça-feira lucro líquido de R$459 milhões para o primeiro trimestre, crescimento de 50% sobre o desempenho de um ano antes, apoiado em crescimento da receita e redução de custo de produção, além de impactos cambiais.

A companhia, que há anos está no centro de uma disputa societária entre o grupo brasileiro J&F e a Paper Excellence, de controlador indonésio, teve um resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$914 milhões no período, avanço de 25% na comparação anual. A margem passou de 52% para 56%.

A empresa, uma das primeiras do setor a divulgar resultado trimestral, produziu 452 mil toneladas de celulose, crescimento anual de 1%, com as vendas somando 455 mil toneladas, avanço também de 1%.

Mas a receita líquida cresceu para R$1,6 bilhão, expansão de 14% sobre o primeiro trimestre do ano passado. Enquanto isso, o custo caixa da empresa foi de R$763 por tonelada, queda de 11% ano a ano.

A empresa afirmou que o preço médio da celulose no trimestre foi de R$3.305 por tonelada, 7% acima de um ano antes, mas em dólares houve redução de 10%, para US$565.

Na programação da companhia, haverá uma parada para manutenção em outubro deste ano, ante a parada realizada em julho de 2024.

A companhia terminou março com uma alavancagem de 0,15 vez em reais e em dólares, ante múltiplos respectivos de 0,44 e 0,43 vez um ano antes.

Na quarta-feira, a rival Klabin vai divulgar seu resultado de primeiro trimestre, sendo seguida pela Suzano na quinta-feira.

