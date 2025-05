Dor nas costas? Como melhorar a postura com 5 exercícios para a coluna

Se você nunca sentiu dor nas costas, prepare-se: a probabilidade de isso acontecer é altíssima. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), oito em cada dez pessoas vão enfrentar esse incômodo em algum momento da vida. A culpa, na maioria das vezes, não é de doenças misteriosas, mas do nosso próprio estilo de vida.

Ficar horas sentado torto, dirigir com a coluna curvada ou até lavar a louça envergado são pequenas agressões diárias que, com o tempo, cobram a conta. Ergonomia ruim é um dos maiores gatilhos da dor.

O corpo humano foi feito para se mover. Ficar muito tempo sem se exercitar ou se manter imóvel por horas afeta músculos, articulações e a saúde da coluna. O resultado? Rigidez, dor e até inflamações.

Tarefas aparentemente simples, como limpar a casa ou carregar sacolas pesadas, podem virar um tormento se feitas sem cuidado com a postura ou em excesso.

Falta de sono, estresse crônico, má alimentação e até tabagismo influenciam na saúde da musculatura e das articulações, favorecendo tensões e desconfortos nas costas.

Exercite as costas e evite dores

Você sabia que uma das melhores formas de proteger a coluna é investir na força dos músculos que a sustentam? Quando as costas estão fortalecidas, a sobrecarga na região diminui e as dores também.

Antes de começar:

Consulte um profissional: ortopedista, fisioterapeuta ou educador físico deve avaliar suas condições antes de você iniciar qualquer treino.

Evite treinar com dor: fazer exercício em meio a crises pode piorar o quadro.

Cuidado na academia: treinar sem aquecimento, errar na execução dos movimentos ou exagerar nos pesos é um convite para lesões.

Cinco exercícios fortalecedores

Imagem: Di Vasca/UOL VivaBem

1. Extensão lombar: fortalece a parte inferior das costas e melhora a estabilidade da coluna.

Deite-se de bruços, mãos apoiadas na nuca e pernas estendidas. Eleve ao mesmo tempo o tronco e as pernas, em um movimento suave. Retorne à posição inicial sem forçar o pescoço. Mantenha o olhar voltado para frente.

Quanto fazer: três séries de dez a 15 repetições.

2. Prancha abdominal: trabalha o core (músculos localizados entre o abdome e o quadril), que sustenta a coluna.

Imagem: Samuel de Moura/ VivaBem

De bruços, apoie os antebraços no chão, com os cotovelos formando um ângulo de 90°. Estique as pernas, junte os pés e sustente o corpo com a ponta dos dedos. Contraia o abdome e mantenha o corpo reto, como uma tábua.

Quanto fazer: três séries de 20 a 60 segundos.

3. Alongamento com pernas cruzadas: alivia a tensão nos glúteos e relaxa a lombar.

Imagem: Di Vasca/UOL VivaBem

Sente-se em uma cadeira com as costas eretas. Cruze a perna direita sobre a coxa esquerda e incline o tronco à frente, mantendo a postura. Você deve sentir o alongamento nos glúteos. Troque de lado.

Quanto fazer: três séries de 30 segundos para cada perna.

4. Ponte: ativa glúteos, abdome e lombar, melhorando a sustentação da pelve e da coluna

Imagem: Di Vasca/UOL VivaBem

Deite-se de barriga para cima, braços ao lado do corpo, joelhos dobrados e pés afastados na largura do quadril. Contraia o abdome e os glúteos, elevando o quadril até formar uma linha reta dos ombros aos joelhos. Volte com controle.

Quanto fazer: três séries de 30 segundos.

5. Abdução de quadril: fortalece os glúteos e melhora o alinhamento do quadril e da lombar

Imagem: Di Vasca/UOL VivaBem

Deite-se de lado com as pernas esticadas, uma sobre a outra. Contraia os glúteos e o abdome e levante a perna de cima lateralmente. Volte devagar. Mantenha o olhar para frente e o tronco estável. Repita com a outra perna.

Quanto fazer: Quatro séries de 20 a 30 repetições com cada perna.

*Com informações de reportagem publicada em 06/02/2019