DoorDash compra Deliveroo por US$ 3,86 bi e SevenRooms por US$ 1,2 bi

A DoorDash adquiriu a rede britânica de fast-foods Deliveroo por 2,9 bilhões de libras, ou US$ 3,86 bilhões, após uma aproximação inicial no mês passado. A empresa também anunciou um acordo para adquirir a empresa norte-americana de tecnologias de hospitalidade Seven Rooms por US$ 1,2 bilhões. Os anúncios foram realizados nesta terça-feira, 6, em paralelo a divulgação de resultados corporativos da DoorDash.

Segundo a empresa americana de comércio local e serviços de entrega de comida, as aquisições tem como objetivo ampliar a presença global da marca DoorDash, expandir sua capacidade operacional e ampliar a lucratividade.

O acordo firmado com a Deliveroo prevê o pagamento de 180 pences em dinheiro aos investidores por cada ação que detiverem, um prêmio de 44% sobre o fechamento dos papéis em 4 de abril, antes da oferta da americana. O acordo de transação com a SevenRooms também será completamente em dinheiro e a aquisição deve ser finalizada no segundo semestre, de acordo com a DoorDash.

No caso da Deliveroo, a combinação aumentará a presença da DoorDash em mais de 40 países, servindo mais de 50 milhões em usuários ativos mensalmente. Já o acordo com a SevenRooms trata mais informações de inteligência sobre os usuários para donos de restaurantes, já que a empresa ajuda hotéis e restaurantes a gerenciar reservas.

Ambos os acordos estão sujeitos a aprovação do conselho da DoorDash.

Após as notícias, a ação da DoorDash chegou a cair 5,3% no pré-mercado em Nova York e a ação da Deliveroo chegou a subir 2% em Londres, por volta das 10 horas (de Brasília).

Além das aquisições, a empresa norte-americana anunciou nesta terça resultados trimestrais. A DoorDash teve lucro líquido de US$ 193 milhões, ou US$ 0,44 por ação, no primeiro trimestre de 2025, revertendo prejuízo de US$ 23 milhões registrado em igual período do ano passado. Já a receita teve alta anual de 21%, a US$ 3 bilhões, levemente abaixo do consenso de analistas da FactSet, de US$ 3,1 bilhão.

A DoorDash relatou que pedidos de entregas de mercearias continuaram a crescer em volume e média em dólares.

O CEO da empresa, Tony Xu, disse que ainda não está vendo efeitos das tarifas nos negócios ou mudanças no comportamento do consumidor, apesar da deterioração do sentimento nos EUA.

*Com informações da Dow Jones Newswires