Dino defende criminalização das fake news: 'Não é brincadeira entre amigos'

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou hoje que fake news "não é brincadeira entre amigos" e defendeu a criminalização das notícias falsas.

O que aconteceu

"Não se pode, em relação a este caso ou qualquer outro caso, imaginar que fake news se trata de uma brincadeira de amigos, desabafo ou um mero ato", disse Dino. O comentário foi feito em seu voto durante o julgamento do núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado em 2022.

Notícias falsas podem causar "desastres de impossível reparação", criticou o ministro. Segundo ele, o Congresso Nacional ou até a própria Corte devem pensar em transformar as fake news em uma modalidade de violência.

Quem sabe em algum momento, pela via legislativa ou mesmo pela via jurisprudencial, haja compreensão de que é uma modalidade de violência, gravíssima violência, como já foi feito em relação aos crimes contra as mulheres [...] As fake news embutem em si mesmo uma violência simbólica que extermina e mata. Mata moralmente, mata psicologicamente, cria danos mentais e assassina reputações.

Ministro Flávio Dino

Por unanimidade, a Primeira Turma do STF votou hoje para aceitar a denúncia contra os sete acusados de integrar o núcleo 4 da trama golpista. O núcleo era responsável pela divulgação de fake news sobre o sistema eleitoral, segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República).

Placar foi unânime para tornar os 7 acusados réus. Moraes é o relator e votou primeiro, seguido de Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Para eles, mais sete devem virar réus no STF sob a acusação de envolvimento no plano para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após a derrota para Lula, em 2022. "Não se pode de maneira alguma relativizar a força, que pode ser uma força maléfica, das redes sociais", disse Moraes. "A justa causa brilha para o recebimento da ação penal.".

Bolsonaro e mais 20 são réus. Com isso, já chega a 21 o número de réus no STF sob a acusação de envolvimento no plano para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após a derrota para Lula, em 2022.

Ministros já analisaram 3 de 5 denúncias. Os sete denunciados do núcleo 4 se tornam réus e passam a responder a uma ação penal. Ao final desse processo, a mesma Turma vai decidir se eles devem ser condenados ou não. O colegiado agendou para 20 de maio a análise do núcleo 3 dos denunciados. O quinto julgamento não tem data marcada.

"Núcleo das fake news" tem 7 pessoas. Os acusados são cinco militares de patente mais baixa, um agente da Polícia Federal e o presidente do Instituto Voto Legal, que foi contratado pelo PL para embasar a ação que pediu uma "verificação extraordinária" das urnas após o segundo turno em 2022. O grupo é acusado de propagar notícias falsas e fazer ataques virtuais a instituições e autoridades dentro da estratégia golpista para manter Bolsonaro no poder.