Portugal pode prender brasileiros irregulares que não deixarem país

A nova lei portuguesa que trata da entrada e permanência de imigrantes prevê um prazo de até 20 dias para a pessoa notificada deixar o país. Caso contrário, ela pode ser levada para um centro de detenção provisória e, posteriormente, enviada de volta ao país de origem, incluindo Brasil.

O que aconteceu

Governo de Portugal anunciou que notificará cerca de 18 mil imigrantes em situação irregular para deixarem o país. O anúncio foi feito no último sábado (3), pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro. Segundo ele, as primeiras 4.574 notificações devem ser enviadas ainda nesta semana.

Saída deve ocorrer em até 20 dias, conforme lei que trata sobre tema. O texto garante o direito à defesa, mas, segundo Artur Girão, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Aima (órgão português que trata de imigração), o prazo seguirá correndo.

Imigrantes notificados que permanecerem no país podem ser levados a centros de detenção. Também de acordo com a lei, "havendo perigo de fuga", as autoridades podem determinar "apresentação periódica" no órgão de imigração ou "obrigação de permanência na habitação com utilização de meios de vigilância eletrônica".

Prisões não são feitas pela Aima, mas sim por polícia. Como explicou Girão em entrevista à Rádio Observador, os agentes do órgão de imigração não têm poder de polícia: "A Aima não tem nem formação nem competência para afastamento de pessoas".

"Se não for cumprida [a ordem de deixar o país], numa eventual circunstância em que sejam identificadas --pode ser até numa operação de fiscalização de trânsito-- nesse momento, serão detidas e irão para um centro de detenção aguardar a deportação"

Artur Girão, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Aima

Deportação sempre será feita para país de origem. Depois de expulso, imigrante não poderá retornar a Portugal dentro de cinco anos.

Brasileiros entre os deportados

Governo português ainda não divulgou nacionalidade das pessoas notificadas. Em entrevista à Rádio Observador, o ministro António Leitão Amaro afirmou que cerca de dois terços dos 18 mil pedidos de residência negados são de cidadãos de Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal e Butão.

Espera-se que medida também impacte brasileiros. Isso porque, nos últimos anos, uma onda migratória fez com que um grande número de imigrantes tentassem a vida no país europeu. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou ao UOL que "acompanha de perto" a situação dos brasileiros em Portugal.

Só em 2024, 1.470 brasileiros tiveram a entrada negada em Portugal. O número é 721% maior em comparação a 2023, quando foram registradas 179 recusas. As informações são do Relatório Anual de Segurança Interna, divulgado pelo governo português.

O Brasil lidera o ranking de recusas portuguesas. Na sequência, estão Angola, com 274 negativas, e Reino Unido, com 108. Países como EUA (63) e Venezuela (58) também estão entre as 10 nacionalidades com mais recusas.