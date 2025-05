Prédio residencial desaba no Grande Recife dois dias após ser interditado

Um prédio residencial caiu na manhã de hoje em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Ninguém ficou ferido, segundo a prefeitura.

O que aconteceu

Desabamento aconteceu na rua José Marques de Jesus, no bairro de Piedade. O edifício Kátia Melo tinha três andares e desabou parcialmente, segundo vídeos publicados nas redes sociais.

Prédio foi interditado pela Defesa Civil no domingo. Equipes do município interditaram o local após uma vistoria técnica mostrar "fissuras, abatimento de piso e indícios de movimentação na estrutura". A interdição ocorreu para obras de reparo no local.

Todos os moradores deixaram as suas casas ainda no domingo, após a interdição. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Prefeitura de Jaboatão estão no local.

Casas adjacentes ao prédio foram momentaneamente desocupadas. Elas passarão por avaliação da Defesa Civil de Jaboatão.