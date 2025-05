Deputada Camila Jara (PT) é diagnosticada com câncer e pede licença

A deputada federal Camila Jara (PT-MS), de 30 anos, revelou hoje que foi diagnosticada com câncer de tireoide. Ela pediu licença médica da Câmara.

O que aconteceu

Deputada fez um relato em vídeo nas redes sociais. "Aos 30 anos, eu recebi uma notícia que ninguém gostaria de receber. Eu fui diagnosticada com câncer", disse.

Camila contou que descobriu o câncer recentemente, quando passou por uma cirurgia de tireoide. Ela não deu mais detalhes sobre o diagnóstico, mas afirmou que os médicos estão esperançosos e que as chances de cura são "bem altas". "O que sempre me moveu e o que me fez entrar na política foi a esperança, e é ela que vai continuar me movendo sempre", falou.

Deputada informou que pediu licença do cargo. Ela vai passar por mais uma cirurgia na tireoide no dia 12 de maio. A previsão é de um dia de observação na UTI e cinco de internação hospitalar.

Após a cirurgia, a parlamentar vai iniciar tratamento com iodoterapia. Segundo sua assessoria, durante esse período, ela vai seguir acompanhando as atividades do mandato remotamente. "Estou confiante e otimista com o tratamento. Agradeço imensamente todas as mensagens de apoio e informo que sigo firme no compromisso com o nosso mandato".

Camila Jara é uma das apostas do PT. Ela é a deputada mais jovem da história do Mato Grosso do Sul e foi candidata a prefeita de Campo Grande nas eleições municipais de 2024. Terminou em quarto lugar, com 9,43% dos votos.