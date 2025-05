Delegado atira em homem desarmado durante briga em Fernando de Noronha (PE)

Um delegado da Polícia Civil de Pernambuco atirou na perna de um homem desarmado durante uma discussão entre os dois, na madrugada de ontem, durante uma festa no Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha (PE).

O que aconteceu

Discussão entre delegado e ambulante teria sido motivada por ciúmes. Testemunhas relataram que o delegado Luiz Alberto Braga de Queiroz ficou incomodado após o ambulante ter, supostamente, olhado para a mulher que o acompanhava na festa.

Delegado foi ouvido no Recife, mas não ficou preso. A Corregedoria instaurou um procedimento preliminar para investigar a conduta do agente, informou em nota a SDS (Secretaria de Defesa Social) de Pernambuco.

Imagens de câmeras mostram que o delegado espera em pé em uma área pelo ambulante Emanuel Apory. Quando a vítima se aproxima, o agente vai até ele, o encurrala, aponta o dedo, coloca a mão no peito dele e o empurra. Na sequência, o ambulante parte para cima do delegado, que saca a arma e atira na perna da vítima. Após atirar, o delegado sai de cena. A vítima cai no chão, consegue se levantar e, mancando, foge do local.

Apory está estável no em uma UTI no Recife. Vítima foi levada para a capital pernambucana após dar entrada no Hospital Lucas, em Noronha.

Assoociação defendeu o delegado. Segundo a Adeppe (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Pernambuco), Queiroz abordou o ambulante por causa do "comportamento reiterado de perseguição/importunação contra sua companheira". O órgão alega que Apory, "mesmo ciente da condição funcional do delegado e do fato de ele portar arma de fogo, deu início a violentas agressões físicas, demonstrando a intenção de desarmar, o que configurava grave risco à integridade física do agente".

Adeppe não comentou que o delegado abordou o ambulante de forma violenta antes de a vítima revidar. O órgão afirma que Queiroz foi alvo de uma "agressão injusta", por isso ele reagiu "com um único disparo, com o objetivo de cessar a agressão e preservar vidas". Ainda, afirma que o fato de o tiro ter sido na perna "demonstra o preparo técnico e o equilíbrio emocional do policial que agiu para neutralizar a ameaça com o menor dano possível, impedindo que sua arma fosse subtraída".

Defesa de Queiroz replicou a posição da Adeppe. Para a associação, o delegado se identificou e recolheu a arma, "gesto que evidencia sua intenção de evitar qualquer confronto".

Por meio de nota, o Forte Noronha disse "lamentar profundamente o ocorrido". Ainda ressaltou que o delegado tinha "autorização legal para porte de arma de fogo" no local, e afirma ter prestado socorro à vítima e aos familiares de Apory.

Moradores de Fernando de Noronha protestaram contra a violência sofrida por Apory. Parte da população da ilha ateou fogo em pneus e madeiras na BR-363.