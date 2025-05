Crescimento econômico da zona do euro desacelera em abril, serviços ficam perto da estagnação, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A economia da zona do euro continuou a expandir em abril, mas em um ritmo mais lento, já que a demanda enfraqueceu e o setor de serviços quase estagnou, sugerindo que a recuperação da região continua frágil, segundo uma pesquisa.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto da zona do euro do HCOB, compilado pela S&P Global, caiu de 50,9 em março para 50,4 em abril. A leitura ficou apenas um pouco acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.

"O crescimento econômico da zona do euro desacelerou no início do segundo trimestre, após um aumento nos primeiros três meses do ano. O setor de serviços, que é importante, praticamente estagnou em abril", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

O PMI de serviços caiu de 51,0 em março para 50,1 em abril, sua leitura mais baixa em cinco meses e pouco acima do limite neutro.

Enquanto isso, o otimismo entre as empresas de serviços enfraqueceu e o índice de expectativas de negócios caiu de 57,8 para 55,1, o que não era observado desde o final de 2022.

A demanda geral diminuiu pelo 11º mês consecutivo e por uma taxa ligeiramente mais rápida do que em março, com fabricantes e prestadores de serviços relatando vendas mais fracas. O índice de novos negócios caiu de 49,5 para 49,1.

Os pedidos de exportação também caíram, embora pelo ritmo mais lento em quase três anos.

As empresas tiveram que contar com o trabalho em atraso para manter os níveis de atividade, com os pedidos pendentes diminuindo pelo 25º mês consecutivo.

Apesar do crescimento morno, o nível de emprego no bloco como um todo aumentou pelo segundo mês, embora o aumento tenha sido marginal e limitado ao setor de serviços. As empresas do setor industrial cortaram postos de trabalho pelo 23º mês consecutivo.

(Reportagem de Jonathan Cable)