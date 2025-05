Crescimento de serviços na China atinge nível mais baixo em sete meses com o impacto das tarifas, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - A atividade de serviços da China expandiu no ritmo mais lento em sete meses em abril, com o crescimento do volume de novos pedidos diminuindo em relação a março, devido à incerteza causada pelas tarifas dos Estados Unidos, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta terça-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global caiu para 50,7 em abril, de 51,9 em março, a leitura mais baixa desde setembro. A marca de 50 separa expansão de contração.

Isso ficou, de modo geral, em linha com a pesquisa oficial, que mostrou que a atividade de serviços diminuiu de 50,3 em março para 50,1. O PMI do Caixin é considerado uma leitura melhor das tendências entre as empresas menores e mais voltadas para a exportação.

Apesar do crescimento econômico mais forte do que o esperado no primeiro trimestre, apoiado pelo estímulo do governo, a economia da China enfrenta riscos deflacionários persistentes, uma retração prolongada no setor imobiliário e ameaças das tarifas dos EUA.

Cerca de 48% dos empregados na China trabalharam no setor de serviços em 2023 e o setor contribuiu com 56,7% do PIB total no ano passado. Mas as ações comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, podem atingir duramente o setor manufatureiro e prejudicar os planos de contratação de empresas e a confiança do consumidor.

"Com uma nuvem sobre as perspectivas do mercado, tanto a confiança das empresas quanto a do consumidor estão fracas, dificultando o aumento da demanda interna", disse Wang Zhe, economista sênior do Caixin Insight Group.

"Os efeitos do atual impasse tarifário entre a China e os EUA serão gradualmente sentidos no segundo e terceiro trimestres. Dessa forma, as autoridades devem se preparar bem e tomar medidas o quanto antes", disse Wang.

A pesquisa de serviços do Caixin mostrou que o crescimento de novos negócios desacelerou para o seu nível mais fraco desde dezembro de 2022, embora os pedidos de exportação tenham aumentado ligeiramente, em parte devido à recuperação do turismo. Alguns prestadores de serviços citaram problemas devido às tarifas dos EUA que afetam o comércio de mercadorias.

A confiança empresarial no setor de serviços cresceu pelo ritmo mais lento desde fevereiro de 2020, com as empresas citando as tarifas dos EUA como uma grande preocupação.

Os provedores de serviços cortaram empregos pelo segundo mês consecutivo para reduzir os custos, levando a um aumento nos trabalhos em atraso, empurrando o indicador correspondente para o território expansionista pela primeira vez este ano.

As empresas reduziram os preços para atrair clientes, apesar dos custos mais altos de insumos.

O PMI Composto da Caixin para a China caiu para 51,1 em abril, de 51,8 no mês anterior.

(Reportagem de Liangping Gao e Ryan Woo)