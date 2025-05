Conselho de Ética suspende por 3 meses deputado que desejou morte de Lula

Depois de diversos rompantes de agressividade, xingamentos e ameaças, o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) teve o mandato suspenso por três meses. Ele é o deputado que desejou a morte de Lula. "Que ele vá para o quinto dos infernos."

O que aconteceu

O fato que fez o parlamentar ser suspenso foi chamar a ministra Gleisi Hoffmann de "prostituta do caramba". A agressão ocorreu durante sessão da Comissão de Segurança, que precisou ser interrompida pela troca de xingamentos entre deputados.

A punição a Gilvan foi aprovada por 15 votos a favor e quatro contra no Conselho de Ética da Câmara. A Mesa Diretora, órgão máximo da Câmara, já havia pedido meio ano de suspensão pelo histórico de violência do parlamentar.

Gilvan pediu desculpas. Ontem à noite, ele fez um discurso no plenário dizendo que estava arrependido e prometendo mudar seu comportamento. "Peço desculpas a quem se sentiu ofendido, não estou aqui falando para não ser punido, reconheço que no calor da emoção eu extrapolei", afirmou.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou a atitude. "Vossa Excelência aqui no plenário, colocando e se comprometendo a uma mudança de comportamento, isso engrandece seu mandato."

O pedido de desculpas contrastou com a visão sobre Gilvan na Câmara. Até aquele momento, nem seus colegas de PL estavam dispostos a defender o parlamentar, por entender que ele tem reiterado acessos de raiva, apelava para violência e manchava a imagem do partido.

O UOL apurou que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, desaprova o estilo de Gilvan. Ainda assim, o deputado Altinêu Cortes (PL-RJ) foi escalado para defender o deputado e fazer articulações com as demais lideranças da Câmara.

As desculpas e as conversas de bastidores surtiram efeito. A bancada do PL compareceu em peso no Conselho de Ética. O líder do partido, Sóstenes Cavalcante (RJ), elogiou Gilvan e declarou que ele voltará mais maduro depois da suspensão de três meses.

O relatório foi mudado após pedido de desculpas. Ricardo Maia (MDB-BA) foi o responsável pelo parecer e havia pedido seis meses de suspensão do mandato. Ele diminuiu a pena para três meses.

Na sua defesa no Conselho de Ética, Gilvan fez críticas à esquerda. Ele chamou Lula de "descondenado" e acusou o líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), de ser mentiroso.

Gilvan negou que tenha xingado a ministra Gleisi Hoffmann. Mas o deputado admitiu que reagiu de forma exagerada e reconheceu que tem o defeito de ser explosivo.

Gilvan da Federal parte para cima do senador Marcos do Val Imagem: 19.jun.2024-Reprodução/Redes sociais

Histórico de agressões

No começo do mandato, Gilvan ficou conhecido por circular pela Câmara com uma bandeira brasileira no ombro. Conforme a legislatura avançou, ele se tornou famoso por outras características: gritar e brigar em sessões e o costume de levantar da cadeira disposto a bater em outros deputados.

O episódio mais conhecido foi Gilvan desejar a morte de Lula. Ele era relator de um projeto que desarma a segurança pessoal do presidente. "Eu vou te falar: Por mim, eu quero mais é que o Lula morra, eu quero que ele vá para o quinto dos infernos."

A repercussão foi muito ruim inclusive entre na oposição. Ao se sentir acuado pelas críticas que recebia. Gilvan recuou e adotou uma atitude muito parecida com o discurso feito ontem. "Exagerei na minha fala. Peço desculpas."

Gilvan também ofendeu a ministra Gleisi Hoffmann de "prostituta do caramba". O parlamentar se referia às planilhas de propina da Odebrecht, que deu à ministra o codinome de "amante". A revelação ocorreu durante as investigações da Lava Jato e a acusação de corrupção foi rejeitada em 2023.

Foi a agressão a Gleisi que fez a Mesa Diretora tomar providências. O pedido de suspensão da cúpula da Câmara afirmou que chamar uma ministra de prostituta é "incompatível com a dignidade do mandato".

Gilvan é da tropa de choque do chamado bolsonarismo raiz. Ele está em todos em embates com colegas da esquerda e costuma levantar a voz nas sessões.

Cúpula incomodada

Atos destemperados, gritaria e ameaças de agressões incomodam as lideranças da Câmara desde o começo da legislatura. Logo que os atuais deputados assumiram mandato, em 2023, a violência verbal e ameaças aumentaram bastante em relação a anos anteriores.

As brigas envolviam deputados "bolsonaristas raiz" e representantes da esquerda. O então presidente Arthur Lira (PP-AL) ficou insatisfeito e tentou controlar a situação.

Ele pediu ajuda a parlamentares experientes de cada lado. Foi dito aos recém-chegados que a campanha eleitoral tinha acabado e que o comportamento resultava em likes nas redes sociais, mas atrapalhava a tramitação de projetos e prejudicava a imagem da Câmara.

A tentativa de apaziguamento não teve sucesso. As brigas continuaram e várias sessões foram interrompidas. Houve até deputado falando que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), formaria um trisal com a ministra Gleisi Hoffmann e o líder do PT, Lindbergh Farias (PT-RJ).

A punição a Gilvan é uma resposta à Mesa Diretora. Antes de ela agir, já havia um consenso entre os líderes dos partidos de pedir a cassação do deputado pelos reiterados atos de agressividade e ameaças.