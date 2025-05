Esperma de salmão? Dermatologista explica tratamentos estéticos inovadores

Cansadas de procedimentos estéticos que desfiguram o rosto ou do excesso de preenchimento, mulheres de diferentes idades têm buscado alternativas que realçam a beleza sem abrir mão da autenticidade. Os procedimentos com resultados mais naturais vão desde utilizar a própria gordura do paciente para remodelar áreas do corpo até aplicar esperma de salmão na pele.

O assunto foi tema do primeiro episódio da nova temporada do Conexão VivaBem, apresentado por Flávia Alessandra e que foi ao ar na terça-feira (6).

No programa, a atriz e cantora Isabel Fillardis, 51, contou que, apesar de nunca ter sido fã de agulhas, as transformações de sua pele depois dos 40 fizeram com que ela decidisse fazer alguns procedimentos estéticos. Técnicas invasivas, porém, não estão na lista de desejos da artista.

A postura de Isabel é uma tendência no mercado da beleza, segundo a dermatologista Carolina Portela, que também participou do programa.

"As pessoas começaram a exagerar na harmonização facial, então chegou um ponto em que elas mesmas disseram: 'chega, tá feio assim', então muita gente [que fez harmonização] está voltando atrás e buscando técnicas mais naturais", afirmou a médica.

"A busca principal é por equilibrar autoestima e saúde sem recorrer a coisas tão invasivas", disse ela.

Quais são as opções?

Segundo a dermatologista, a grande novidade para o rejuvenescimento da pele que está emergindo é a chamada medicina estética regenerativa — novo conceito que está redefinindo os padrões de cuidados com a pele em todo o mundo.

Ela explicou que as terapias regenerativas prezam pela naturalidade, já que buscam devolver a pele a seu estado original, e recuperar sua função, em vez de apenas colocar o que está faltando.

Um exemplo citado pela médica são os chamados exossomos: pequenas vesículas liberadas por células em nosso corpo. Eles desempenham um papel importante na comunicação entre as células, transportando proteínas, lipídios e material genético para influenciar o comportamento de outras células.

Os exossomos podem ser isolados e utilizados em tratamentos dermatológicos para promover a regeneração celular, reduzir a inflamação, melhorar a hidratação da pele e até mesmo estimular a produção de colágeno. A aplicação é feita na forma de uma espécie de gel e se dá por meio de microaberturas na pele, por onde ele é absorvido e chega até as células.

Outra alternativa é o PDRN, sigla para polidesoxirribonucleotídeo, um composto de DNA derivado do esperma de salmão. Famosos como Virginia Fonseca, Jenifer Aniston, Kim Kardashian já afirmaram fazer uso da técnica.

"É a célula mais pura de uma raça de salmão, que tem propriedades anti-inflamatórias, despigmentantes e pode regenerar células", afirma Portela, ressaltando que o produto é aprovado no Brasil como cosmético de aplicação tópica e não na forma injetável.

Portela citou ainda a gordura autóloga, também conhecida como lipoenxertia ou preenchimento com gordura, que utiliza a própria gordura do paciente para preencher e/ou "rejuvenescer" áreas do corpo e do rosto; e a radiofrequência monopolar, um tratamento estético que usa ondas de rádio para gerar calor no tecido subcutâneo, estimulando a produção de colágeno.

Questionada por Flávia Alessandra se é melhor fazer botox o quanto antes, a dermatologista respondeu que não existe idade ideal para fazer o procedimento. "Isso é muito individual, depende da força do músculo — se a pessoa é muito expressiva—, se você faz atividade física muito intensa e até se te incomoda ou não, porque tem gente que não se incomoda", afirmou a médica.

Para a dermatologista, vídeos de skincare no TikTok estão influenciando meninas a buscarem procedimentos estéticos cada vez mais cedo. "As adolescentes chegam no consultório dizendo que querem fazer o skincare das coreanas, então a gente tem que saber conversar e alinhar expectativas", disse ela.