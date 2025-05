Conclave para eleger novo papa acontece entre obras-primas de Michelangelo

Os 133 cardeais que elegerão um novo papa poderão se inspirar em algumas das mais belas e famosas obras de arte do mundo, pintadas por Michelangelo há 500 anos na Capela Sistina.

O que aconteceu

Numa das paredes da capela está o afresco que mostra o 'Juízo Final'. No teto, se vê a célebre imagem da criação do homem, com os dedos de Deus e Adão quase se tocando.

A Capela Sistina foi erguida no século 15. Construída entre 1477 e 1480, por uma demanda do pontífice Sisto IV, um grande apoiador das artes no Renascimento, a Sistina fica à direita da Basílica de São Pedro, dentro do complexo do Palácio Apostólico.

O espírito da Renascença pode ser sentido nas exuberante obras de Michelangelo. O pintor trabalhou durante quatro anos em um andaime especial até concluir os afrescos do teto, em 1512. Michelangelo voltou à capela mais de 20 anos depois para trabalhar no vasto painel do Juízo Final, na parede do altar. Essa imponente parede de 160 metros quadrados mostra santos flutuando até o paraíso, onde são saudados por anjos trompetistas, enquanto os amaldiçoados despencam nas chamas do inferno, onde serpentes famintas os aguardam.

Michelangelo foi acusado de 'imoralidade'. Ao concluir o trabalho, em 1541, o artista foi imediatamente acusado de imoralidade e obscenidade por mostrar corpos nus, torturados e sensuais, dentro de uma igreja. Após a morte dele, foi aprovada uma lei que determinava que as genitálias fossem cobertas por "calções da modéstia" —alguns dos quais continuaram visíveis após uma recente restauração.

Capela Sistina é fonte de inspiração

Capela Sistina, no Vaticano, onde eleição do novo papa acontece Imagem: Andreas SOLARO / AFP

Mais de 5 milhões de pessoas passam por ano pela capela. O Vaticano chegou a cogitar restringir o movimento, para evitar danos aos tesouros artísticos. Os turistas são atentamente acompanhados por guardas que reprimem quem tenta tirar fotos em lugares proibidos. Nesta semana, durante o conclave, a capela ficará silenciosa, a não ser pelas orações e pelos discretos passos dos poucos assistentes presentes.

Capela Sistina foi restaurada durante o pontificado de João Paulo 2º. Entre os anos de 1980 e 1994, a capela foi submetida a um dos mais ambiciosos projetos de restauro do mundo, livrando-a de séculos de sujeira e fuligem. O resultado dividiu especialistas em arte e turistas —houve quem achasse que as cores ficaram brilhantes demais. A capela, iluminada por janelas altas em dois lados, tem as paredes laterais decoradas por outros artistas famosos: Pietro Perugino, Sandro Botticelli e Domenico Ghirlandaio.

Michelangelo foi contratado por Júlio 2º para pintar os afrescos do teto. As pinturas retratam cenas do Antigo e do Novo Testamento da Bíblia, sendo a mais famosa "A Criação de Adão", na qual Deus estende o dedo para tocar a mão estendida do primeiro homem. "A imensa responsabilidade destes dias consiste em colocar estas chaves nas mãos adequadas", escreveu Joseph Ratzinger, o papa Bento 16, quando ainda era cardeal, no prefácio de "Tríptico Romano", um livro de poemas de João Paulo 2º, seu antecessor.

Fonte de inspiração. Seus 2 mil metros quadrados de afrescos explicam os grandes episódios da Bíblia e exaltam a doutrina da Igreja, do Éden ao Apocalipse, passando pelo Inferno e pela história de Moisés ou de Cristo. Uma fonte de inspiração e reflexão permanente para os cardeais responsáveis por eleger o próximo papa, que têm o privilégio de observar a obra de Michelangelo com toda a tranquilidade, ao contrário dos milhares de turistas que todos os anos fazem filas quilométricas para observar os afrescos por alguns poucos minutos.

A Capela Sistina tem as mesmas medidas que o lendário templo do rei Salomão. Segundo apurado pela AFP, o edifício tem 40,5 metros de comprimento, 13,2 metros de largura e 20,7 metros de altura.

O local é usado para os conclaves desde 1484. Para os cerca de 1,2 bilhão de católicos do mundo, o que interessa mesmo no local é a humilde chaminé instalada no teto da capela, e que funciona como uma espécie de placar —quando sai fumaça preta, significa que as votações ainda estão sendo inconclusivas; a fumaça branca anuncia que um novo papa foi eleito.

Cardeais vão eleger o próximo papa

12.mar.2013 - Cardeais se reuniram na Capela Sistina antes do conclave em 2013; o próximo começa em 7 de maio Imagem: AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO

Conclave começa no dia 7 de maio. Reclusos no conclave durante longas horas dentro da Capela Sistina, os cardeais que têm a responsabilidade de eleger o próximo papa podem se inspirar nas mensagens transmitidas pelos suntuosos afrescos de Michelangelo, obras-primas da pintura do Renascimento e autêntica ilustração da Bíblia.

Durante o conclave, cardeais se sentam em cadeiras de madeira de cerejeira com seu nome gravado, com mesas cobertas com toalhas nas cores bege e bordô à frente. Ao fundo, fica a urna com a tampa adornada com duas figuras que representam cordeiros, na qual as cédulas com os votos são depositadas.

O voto é secreto e depositado em uma urna. O número de votos do escolhido não é divulgado.

Os cardeais são proibidos de qualquer tipo de comunicação com o exterior durante o conclave. Eles não podem enviar mensagens eletrônicas ou alimentar suas contas nas redes sociais. Em seguida, as portas são fechadas, as chaves retiradas, e o isolamento é assegurado pelo cardeal camerlengo no interior, e pelo prefeito da Casa Pontifícia no exterior.

No início do conclave, os cardeais fazem um juramento de silêncio. Além dos cardeais, todos os funcionários do serviço que têm acesso a eles também deverão jurar que manterão segredo sobre tudo o que tiver relação com as reuniões, sob pena de excomunhão.

Podem votar os cardeais com menos de 80 anos. O número máximo de cardeais eleitores no processo é de 120. Diversas nacionalidades participam do pleito. Não são apenas cardeais do Vaticano ou da Itália que compõem a eleição. Atualmente, há cardeais eleitores do México, da Índia, da França, da Ucrânia e do Brasil.

Imagem: Arte/UOL

Para ser eleito, um cardeal precisará de pelo menos dois terços dos votos. Os cardeais não têm direito de se abster nem de votar em si mesmos.

A tradição diz que o primeiro dia tem apenas uma votação. Na sequência, acontecem duas votações matutinas e duas vespertinas na Capela Sistina. Duas vezes ao dia, uma depois de cada rodada, as cédulas são queimadas.

Três cardeais são escolhidos para a contagem dos votos. A cor da fumaça que sairá da chaminé anuncia ao mundo o resultado. Preta, se ainda não houver uma decisão, e branca, se um novo Papa tiver sido eleito.

Depois de ser parabenizado pelos cardeais, o sucessor escolhe livremente o seu nome. Na sequência, o escolhido se dirigirá a uma pequena sala contígua onde o esperam três hábitos papais (de tamanhos pequeno, médio e grande) para se vestir.

A tradição ainda prevê a ida do Papa à sacada da basílica de São Pedro depois que o protodiácono anunciar aos fiéis: "Habemus papam!" (temos um Papa). Assim, o novo pontífice é apresentado à multidão reunida na praça de São Pedro, no Vaticano (leia mais sobre a história do conclave aqui).

*Com AFP e Reuters