Conab eleva estimativa de safra de café do Brasil e vê aumento de 2,7% ante 2024

SÃO PAULO (Reuters) - A safra de café do Brasil deve crescer 2,7% em 2025 ante 2024, para 55,7 milhões de sacas de 60 kg, projetou nesta terça-feira a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), ao elevar sua estimativa indicando produtividades acima do previsto inicialmente em janeiro.

O segundo levantamento da estatal para a safra de 2025, cuja colheita está começando, aponta números melhores do que a primeira previsão, quando estimava-se uma queda de 4,4% da produção total de café, para 51,8 milhões de sacas.

A Conab elevou a projeção para o café arábica e também para o canéfora (robusta e conilon), vendo um recorde para esta última variedade.

"O bom resultado estimado na safra total de café é influenciado, principalmente, pela recuperação de 28,3% nas produtividades médias das lavouras de conilon (canéfora)... Este resultado se deve, sobretudo, à regularidade climática durante as fases mais críticas das lavouras, que beneficiaram floradas positivas, e a boa quantidade de frutos por rosetas", afirmou a Conab.

Apesar do ajuste positivo na safra pela Conab, o número da estatal ainda está abaixo do total previsto pelo mercado, que tradicionalmente tem projeções acima das do governo.

Segundo os últimos relatórios divulgados, a maioria das consultorias e bancos entende que a safra 2025 ficará acima de 60 milhões de sacas, mas cairá em relação a 2024, diferentemente da Conab.

No caso do arábica, que responde pela maior parte do total produzido no maior produtor e exportador global de café, a safra deve alcançar 37 milhões de sacas, ainda uma queda de 6,6% sobre a anterior, devido ao impacto da "baixa" bienalidade e ao clima adverso em 2024, segundo a Conab.

A safra de arábica havia sido estimada em 34,7 milhões de sacas em janeiro, conforme os números da estatal, que citou uma retomada das chuvas, amenizando a queda anual estimada previamente.

Para os canéforas é esperado um aumento anual de 27,9% na safra, para um recorde de 18,7 milhões de sacas, compensando a queda no arábica. Em janeiro, a Conab havia estimado 17,1 milhões de sacas para esta variedade.

No geral, a Conab estima agora um aumento de 4,1% da produtividade média em 2025, alcançando 30 sacas/hectare, ante 28 sacas na previsão de janeiro e 28,8 sacas na temporada passada.

O órgão do governo citou que a colheita em 2025 será a maior da série histórica para um ano de baixa bienalidade do café arábica, que alterna anos de maior e menor produtividade.

Essa alternância, contudo, vem sendo amenizada nos últimos anos, devido a intempéries que levaram a podas dos cafezais, mexendo no ciclo em algumas regiões.

Quando comparada com a safra 2023, também ano de bienalidade negativa, o resultado da presente safra é cerca de 1,1% superior, observou a Conab.

Já para a área total, a previsão é de 2,25 milhões de hectares, um pouco acima dos 2,24 milhões projetados em janeiro e uma alta de 0,8% frente a 2024.

(Por Letícia Fucuchima e Roberto Samora)