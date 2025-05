Cisco apresenta novo chip quântico e abre laboratório na Califórnia

A Cisco Systems informou nesta terça-feira, 6, que criou um novo chip de emaranhamento de rede quântica e abriu um laboratório quântico, buscando acelerar a computação e os aplicativos de rede.

O chip funciona com a infraestrutura de fibra óptica existente, consumindo menos de 1 megawatt de energia, e está pronto para a implantação de um sistema escalonável, disse a empresa.

A Cisco também informou que inaugurou suas instalações do Cisco Quantum Labs em Santa Monica, na Califórnia. Os pesquisadores do laboratório trabalharão no novo chip de emaranhamento e avançarão em outros protótipos de pesquisa, acrescentou a empresa.