Chefe de comércio da UE diz que bloco não será pressionado a fazer acordo injusto com os EUA

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia não se sente sob pressão indevida para aceitar um acordo comercial injusto com os Estados Unidos, disse o chefe de comércio da UE nesta terça-feira, acrescentando que outros parceiros comerciais estão muito interessados em acelerar as negociações com o bloco.

"Não nos sentimos fracos. Não nos sentimos sob pressão indevida para aceitar um acordo que não seria justo para nós", disse o Comissário Europeu de Comércio, Maros Sefcovic, ao Parlamento Europeu.

"Posso lhes dizer que nossos telefones não param de tocar o tempo todo porque todos querem acelerar as negociações de acordos de livre comércio conosco", continuou.

(Reportagem de Philip Blenkinsop)