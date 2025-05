Como 15 mil litros de urina serão reutilizados para fazer cerveja na Suécia

A Sanitation360, empresa de Gotland, uma ilha sueca no Mar Báltico, apostou em um método sustentável inusitado para ser usado no processo de adubação de cevada para fabricação de cerveja: coletou 15 mil litros de urina de frequentadores de um festival.

O que aconteceu

Empresa instalou dez banheiros químicos especiais. Eles foram projetados com telas para coletar exclusivamente a urina dos participantes do evento realizado no parque Ekonomikum, em Uppsala, durante as celebrações de Walpurgis, festa tradicional em alguns países europeus e que marca o início da primavera no continente.

Cerca de 15 mil litros de urina foram coletados pela Sanitation360. Segundo o portal Sweden Herald, o número ficou abaixo dos 20 mil litros projetados pela corporação. Apesar disso, superou os 11 mil captados em 2024.

Material será tratado e transformado em pó. Depois, será utilizado como fertilizante em campos de cevada maltada, matéria-prima essencial na fabricação de cerveja.

Iniciativa é liderada pelo professor Björn Vinnerås, da Universidade Sueca de Ciências Agrícolas. O docente atua em parceria com a gerente de projeto Nicola Parfitt.

Obtemos um bolo com os sais que permanecem, que então podemos moer e granular até que se transforme em pellets de fertilizante que podem ser usados em máquinas convencionais que os agricultores já possuem Björn Vinnerås, professor de tecnologia circular da SLU, à rádio P4 Uppland

Banheiro químico instalado pela Sanitation360 coleta urina durante festival para ser transformada em fertilizante Imagem: Jam PressSanitation360

Urina coletada é usada por cervejarias da ilha de Gotland para testar o uso do fertilizante natural. Segundo os especialistas, transformar urina humana em adubo de alta qualidade pode reduzir drasticamente a necessidade de fertilizantes químicos.

A urina pode ser coletada de qualquer lugar, como festivais, residências, prédios públicos e arenas esportivas Nota da Sanitation360

Empresa garante que a urina coletada contém 80% dos nutrientes descartados no vaso sanitário. "Esses nutrientes causam poluição tanto na atmosfera quanto nos corpos d'água. Em vez disso, nós coletamos a urina e transformamos esses nutrientes em um fertilizante seco e granulado", expõe o comunicado.

Sanitation360 alega que o método visa a sustentabilidade. "Sem fertilizante, a produção de alimentos sofre. A maioria dos fertilizantes usados atualmente depende de combustíveis fósseis e é feita a partir de recursos não renováveis, enquanto a urina é um recurso que sempre iremos produzir. Por isso, a urina é uma fonte confiável e local de fertilizante, capaz de garantir a segurança alimentar em tempos incertos", explica a empresa.

Especialistas afirmam que fertilizantes artificiais podem prejudicar o meio ambiente. Em matéria publicada no portal Daily Star, profissionais garantem que essas substâncias poluem fontes de água e degradam a saúde do solo. "Na fabricação de cerveja, eles afetam a qualidade da cevada e do lúpulo, reduzindo o sabor e o aroma naturais. Com o tempo, essa dependência de produtos químicos pode retirar nutrientes vitais da terra, tornando as plantações menos resilientes e mais uniformes", declaram.

Apesar de inusitada, a técnica não é inédita. Na Dinamarca, por exemplo, a cervejaria Norrebro Bryghus já lançou uma cerveja chamada "Pilsner", que também utiliza urina humana tratada como fertilizante no processo produtivo.