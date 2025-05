Ceron: Quase metade dos Estados já procurou Tesouro para entender adesão ao Propag

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse, em entrevista ao portal Jota, que quase metade dos Estados já procurou o Tesouro para entender as nuances para o protocolo de adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Ele avalia que o diálogo com os governos regionais é bom e que o rito para o processo está no curso normal, lembrando que é preciso aprovar projetos de lei nas assembleias legislativas.

"A maior parte dos Estados já está em diálogo com o Tesouro e ao longo das próximas semanas, meses, devem começar a chegar pedidos de adesão para o programa dentro do que era esperado. Nosso trabalho de regulamentar se encerrou, então agora é prestar esclarecimento para aqueles que julgarem que faz sentido aderir, ótimo; aqueles que julgarem que não faz sentido aderir, ótimo também, segue o jogo", disse.

Ceron disse que, no momento, estão sendo feitos mais esclarecimentos, especialmente em relação a ativos. "É um tema bastante específico, não é trivial, então a gente precisa ter bastante cuidado. Esse contato técnico é importante, até para não criar expectativas que não vão ser materializadas. Esses ativos só vão ser recebidos por mútuo acordo, então a União vai precisar ter o interesse em recebê-los nas condições que nós entendemos minimamente adequadas", frisou.

Ele disse que, entre todos os Estados com que o Tesouro tem dialogado, apenas Minas Gerais demonstrou interesse na entrega de ativos. "Embora não tenha nenhum compromisso firme, uma sinalização firme de que isso vai acontecer. Mas, pelo menos, de querer entender como seria, com quais características, aparentemente só o estado de Minas Gerais", disse.