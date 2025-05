Carrefour Brasil lucra R$225 mi no 1º tri e vê fechamento de capital acelerar expansão

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Grupo Carrefour Brasil registrou lucro líquido de R$225 milhões nos primeiros três meses deste ano, acima dos R$39 milhões apurado no mesmo período de 2024, em linha com a estimativa média de analistas em dados compilados pela LSEG.

Em termos ajustados, o lucro somou R$282 milhões no período, salto ante os R$52 milhões do primeiro trimestre de 2024, mostrou relatório de resultados divulgado nesta terça-feira.

A empresa já havia divulgado mês passado seus dados operacionais do primeiro trimestre, que mostraram crescimento de 5,4% nas vendas mesmas lojas, excluindo combustível e efeito calendário, impulsionadas pelo avanço de 6,9% nas lojas da rede de atacarejo Atacadão, principal negócio da companhia, apesar da mudança da Páscoa do primeiro trimestre no ano passado para o segundo trimestre este ano.

"Arrumamos a casa o ano passado e nossas novas lojas, que convertemos, continuam a maturar. Mantemos um olhar crítico em relação a despesas... buscando sempre oportunidades de ganhos de eficiência", disse o presidente-executivo do Carrefour Brasil, Stephane Maquaire, a jornalistas.

O executivo destacou que o efeito calendário, com o feriado de Páscoa ocorrendo este ano em abril, apoiou o desempenho do varejista no início do segundo trimestre, período que também conta com o aniversário da bandeira Atacadão, em 12 de abril.

"Todos os anos temos o aniversário do Atacadão e conseguimos um aniversário muito bom... e depois a Páscoa também muito positiva pelo Atacadão e pelas demais bandeiras", acrescentou.

O Carrefour Brasil abriu uma nova loja Atacadão no Estado do Rio de Janeiro e um novo atacado de distribuição no Estado de São Paulo entre o início de janeiro e final de março.

"Vamos seguir nessa linha, mais ou menos, todos os trimestres este ano, com uma quantidade menor de lojas do que gostaríamos" dado o contexto de Selic elevada, disse Maquaire, na última divulgação de resultados do grupo ainda como empresa de capital aberto.

O controlador francês Carrefour informou no final de abril que espera concluir o fechamento de capital da operação brasileira até meados de junho, após sua proposta de deslistagem da unidade no Brasil ser aprovada em assembleia na mesma data.

Maquaire também afirmou que não prevê distrações pelo processo de fechamento de capital e que espera ganhar agilidade em decisões e maior simplificação de processos e estrutura com a incorporação pela matriz francesa, o que pode apoiar ainda um ritmo mais acelerado de expansões a partir de 2026.

"Ter uma empresa de capital aberto na França e uma empresa de capital aberto aqui no Brasil é uma complexidade. Temos que reconhecer, vai simplificar muito", disse. "Estou vendo esse quadro muito positivo para o Carrefour no Brasil e uma oportunidade maior de abrir lojas do Atacadão."

O Carrefour Brasil responde por cerca de 20% das vendas globais do Carrefour, com o Brasil sendo o segundo maior mercado do grupo europeu, atrás da França.