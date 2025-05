Cardeal sobre o conclave: 'Há influências políticas, mas tentamos resistir'

O conclave que escolherá o novo papa não está imune às pressões políticas. "Em todas as coisas há influências, mas nós procuramos não nos deixar influenciar", declarou hoje de manhã o cardeal Agostino Marchetto enquanto caminhava na via da conciliação tentando sem sucesso passar despercebido pela imprensa.

Aos 85 anos, ele não tem direito a voto, ultrapassou o limite de idade imposto pelo cânone, mas tem voz. E faz questão de usá-la. "Todos são livres para falar sobre o que pensam que o próximo papa deveria fazer, dando atenção particular a um aspecto ou outro", afirmou, destacando o clima de debate que marca esta etapa do pré-conclave.

Nomeado cardeal por Francisco em 2023, mesmo sem direito a voto, Marchetto foi incluído no Colégio Cardinalício por seu serviço à Igreja e pelo reconhecimento do papa como "o maior intérprete do Concílio Vaticano II". Secretário emérito do Pontifício Conselho da Pastoral para os Migrantes, ele representa uma ala que defende a centralidade da evangelização e da promoção humana como pilares da Igreja contemporânea.

Torcida pelo cardeal Parolin

Apesar de não votar, Marchetto tem sua preferência: é amigo próximo do cardeal Pietro Parolin, atual secretário de Estado do Vaticano, e "dá como certa" a escolha do colega. "Ele tem uma grande responsabilidade", comentou.

Ao refletir sobre o perfil ideal do futuro papa, o cardeal resgata a figura de Pedro: "Não o Pedro que negou Jesus, mas aquele que, ao ser questionado três vezes - 'Tu me amas?' - respondeu: 'Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo'". Para o cardeal, essa entrega sincera deve ser a marca do novo pontífice.