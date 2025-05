Pastor aberto ao diálogo: o perfil desejado pelos cardeais para o novo papa

O perfil do novo papa está entre os temas debatidos na série de encontros de cardeais realizadas antes do conclave que definirá o sucessor de Francisco. O que os cardeais vêm defendendo é que o sucessor de Francisco deve ser um pastor aberto ao diálogo e ao relacionamento com outras religiões.

A tendência se consolidou ontem, no 11º encontro das congregações gerais, reunindo 170 cardeais, 132 deles com direito a voto (apenas um votante se ausentou). Temas como imigração e guerra também foram abordados na sessão, que durou duas horas, das 17h às 19h (horário local). Houve cerca de 20 intervenções, incluindo relatos de cardeais que atuam em zonas de conflito.

"Foi reafirmado o compromisso e a responsabilidade dos cardeais em apoiar o novo papa, chamado a ser um verdadeiro pastor, um guia capaz de ir além dos limites da Igreja Católica, promovendo o diálogo e a construção de relações com outros mundos religiosos e culturais", afirmou diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.

Hoje acontece a última reunião, às 9h da manhã (horário local). Em seguida, os cardeais eleitores poderão começar a se transferir para a Casa Santa Marta, onde permanecerão isolados até a escolha do novo pontífice.

Celulares recolhidos e sinal de telefonia cortado a partir de amanhã

Os celulares dos cardeais serão recolhidos no momento da entrada e só devolvidos após o fim do conclave, segundo Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa do Vaticano. O gesto é parte de um rigoroso protocolo de sigilo, que busca impedir qualquer tipo de comunicação com o mundo exterior durante as votações.

A partir das 15h (hora local) do dia 7 de maio, todos os sistemas de transmissão de sinais de telecomunicação para rádios móveis e celulares serão desativados em todo o território do Vaticano —com exceção da área de Castel Gandolfo. A informação é de um comunicado oficial do Escritório da Presidência do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano.

O restabelecimento do sinal ocorrerá somente após o anúncio do novo papa, feito a partir da Loggia central da Basílica de São Pedro, com o tradicional "Habemus Papam". A retomada do serviço será feita com a máxima velocidade permitida pela tecnologia das operadoras.