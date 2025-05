Capela Sistina está pronta para receber o conclave; veja fotos e detalhes

O Vaticano divulgou hoje imagens da Capela Sistina pronta para receber os cardeais que participarão do conclave a partir de amanhã para a escolha do novo papa.

O que aconteceu

Capela Sistina vai receber 133 cardeais que votarão no próximo pontífice. Somente os religiosos com menos de 80 anos podem participar do rito.

Longas mesas com cadeiras foram colocadas sob o teto da capela, que conta com os afrescos de Michelangelo. Os registros divulgados pelo Vaticano mostram também a organização para contagem dos votos.

Sobre a mesa, pastas de couro vermelha com bordas douradas e um brasão ao centro. Encadernado em verde, está posicionado o Ordo Rituum Conclave - o texto oficial da Igreja Católica que discorre sobre as normas do conclave, e é acompanhado pela Constituição Apostólica.

Uma caneta azul também foi colocada à disposição dos cardeais. Elas serão usadas para preencher as cédulas com o nome do seu escolhido. Papel tem a frase "Eligo in Summum Pontificem" ("Elejo como Sumo Pontífice") na parte superior, com um espaço em branco abaixo. É proibido votar em si.

Imagem: Divulgação/Vaticano

Imagem: Divulgação/Vaticano

Imagem: Divulgação/Vaticano

Imagem: Divulgação/Vaticano

Imagem: Divulgação/Vaticano

Vestes do papa posicionadas

"Sala das Lágrimas", a sacristia da Capela Sistina, também foi montada (veja abaixo). No local, o papa recém-eleito usará a batina branca pela primeira vez após o conclave.

Três tamanhos das vestes papais, sapatos e faixas foram posicionadas em uma arara. Após vesti-las, novo papa deverá aparecer em público na Basílica de São Pedro.

Papa eleito tem alguns minutos sozinho para refletir e se preparar na chamada "sala das lágrimas". Ela fica localizada à esquerda do altar maior do local, sob a obra "Juízo Final" de Michelangelo.

Imagem: Divulgação/Vaticano

Imagem: Divulgação/Vaticano

Imagem: Divulgação/Vaticano