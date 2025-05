Câmara inicia discussão sobre isenção do IR, mas financiamento é impasse

A comissão especial para o projeto que isenta de pagar Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000 mensais será instalada hoje. Um dos principais pontos de discussão é a fonte de compensação para a perda de arrecadação gerada com o benefício.

O que aconteceu

O colegiado deve oficializar o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) como relator da proposta. O deputado alagoano tem se dedicado a estudar o tema e encontrar novas fontes de financiamento para a medida. Interlocutores do parlamentar afirmam que ele tem conversado bastante com o Ministério da Fazenda sobre o impacto da proposta.

Lira considera fontes de compensação apresentadas pelo governo insuficientes, segundo aliados. O Executivo propôs uma tributação mínima para os super-ricos, ou seja, quem ganha a partir de R$ 50 mil por mês, o que equivale a R$ 600 mil por ano.

Relator estuda novas formas para financiar a perda de arrecadação. Interlocutores disseram que o deputado avalia cortar renúncias fiscais nos setores econômicos e aumentar a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). O parlamentar também considera criar um mecanismo de compensação aos estados e municípios. A Confederação Nacional de Municípios estima uma perda de R$ 11,8 bilhões.

Lira deve apresentar um calendário para a análise da proposta. A ideia inicial é que sejam realizadas audiências públicas sobre o tema na comissão. Integrantes do colegiado avaliam que a proposta deverá ser votada no início de agosto.

Proposta é uma das prioridades do governo em 2025. O Executivo enviou projeto com urgência constitucional, ou seja, com um prazo para votação na Câmara e no Senado. O mecanismo, no entanto, foi retirado para que haja tempo hábil para debates nas duas Casas.

O projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado antes de ser sancionado por Lula ainda neste ano para começar a valer em 2026. Atualmente, a isenção do IR abarca pessoas que recebem até R$ 2.824, o que corresponde a dois salários mínimos.

Quais mudanças estão previstas

Nova proposta de isenção beneficiaria 10 milhões de brasileiros. A faixa de isenção será integral para rendimentos de até R$ 5.000. Já para aqueles que recebem entre R$ 5.000 e R$ 7.000, haverá um desconto parcial, com desconto progressivo que diminui gradualmente de R$ 202,13 (renda entre R$ 5.000 e R$ 5.500) até R$ 849,29 (renda entre R$ 6.500 e R$ 7.000).

Parcela mais rica da população vai arcar com a isenção. O projeto apresentado estabelece que 141 mil contribuintes serão taxados para compensar o fim da cobrança a quem recebe até R$ 5.000. O grupo é composto por pessoas que recebem mais de R$ 50 mil por mês (R$ 600 mil por ano) e que não contribuem atualmente com alíquota efetiva de até 10% para o Imposto de Renda.

Trabalhadores com carteira assinada não serão taxados. Para os profissionais que têm vínculo celetista com as empresas, o governo explica que não haverá alteração do modelo, mesmo que recebam mais de R$ 50 mil por mês. Isso acontece porque os empregados formais já têm o imposto retido na folha salarial. A regra também não afeta honorários, aluguéis ou outras rendas já tributadas na fonte.

Alíquota máxima de cobrança para alta renda é de 10%. O percentual atinge quem obtiver rendimentos superiores a R$ 1,2 milhão em um ano. Serão considerados para a soma toda a renda recebida no ano, incluindo salário, aluguéis, dividendos e outros rendimentos. A taxação progressiva começa em 2,5%.