Botafogo vence Carabobo no fim (2-1) e segue vivo na Libertadores

O atual campeão Botafogo venceu o venezuelano Carabobo por 2 a 1 nesta terça-feira (6) pelo Grupo A da Copa Libertadores e mantém chances de avançar às oitavas de final.

O lateral-esquerdo Cuiabano decidiu a partida no Estádio Misael Delgado, em Valência, após um ótimo passe de Allan já nos acréscimos (90'+1).

O lateral-direito Vitinho abriu o placar para a equipe carioca aos 22 minutos, aproveitando uma rebatida do goleiro argentino Lucas Bruera, e o zagueiro Leonardo Aponte empatou para o time da casa aos 76 minutos, ao aproveitar uma bola perdida após uma cobrança de escanteio.

O Botafogo, comandado pelo técnico português Renato Paiva, tem agora seis pontos em quatro jogos no Grupo A. Está em segundo, atrás do líder Universidad de Chile, que tem sete, e agora está empatado com o Estudiantes de La Plata, que também tem seis, enquanto o Carabobo é o último colocado na tabela, com dois.

'La U' e Estudiantes vão se enfrentar nesta quarta-feira.

- Botafogo enfim marca gol fora de casa -

O Botafogo não vive seu melhor momento em 2025, depois de um histórico 2024 em que conquistou a Libertadores e o Brasileirão.

E o modesto Carabobo começou promissor em uma tarde chuvosa. Apesar da posse de bola ser brasileira, a equipe venezuelana montava contra-ataques perigosos.

O goleiro John, do Botafogo, se mostrou seguro nos chutes do ponta Edson Tortolero aos 16 minutos e do meio-campista Juan Camilo Pérez aos 21.

Já o goleiro local, o argentino Lucas Bruera, falhou.

O chute de longa distância de Cuiabano parecia defensável para Bruera, mas o goleiro rebateu deixando a bola para Vitinho livre na pequena área. O ex-jogador do Burnley, da Inglaterra, aproveitou o presente para marcar.

O time de Paiva estava há dez jogos sem marcar gols como visitante, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores.

Outro rebote de Bruera quase resultou em outro gol para os brasileiros aos 35 minutos. Igor Jesus não chegou a tempo e o goleiro argentino, que conseguiu se recuperar, tirou a bola dos pés de Vitinho, que se preparava para comemorar novamente.

- Substituição decisiva -

A bola continuou sendo do Botafogo após o intervalo.

Mas foi o Carabobo que marcou: um escanteio cobrado pelo meia Carlos Ramos terminou em um chute de primeira de Aponte, que empatou.

Paiva fez mudanças drásticas, e uma de suas apostas evitou um empate que complicaria as chances do time na competição: Allan, na entrada da área, encontrou com um passe impecável Cuiabano, que chutou de canhota, sem chances para Bruera.

Apesar da crise, o Botafogo respira.

Escalações:

Carabobo: Lucas Bruera - Marcel Guaramato, Leonardo Aponte, Norman Rodríguez, Miguel Pernía - Gustavo González, Matías Núñez (Jimmy Congo, 85'), Juan Camilo Pérez (Carlos Ramos, 66') - Edson Tortolero (Flabián Londoño, 74'), Joshuan Berríos, Cristian Cañozales. Técnico: Diego Merino.

Botafogo: John - Vitinho (Mateo Ponte, 69'), Jair Cunha, David Ricardo, Alex Telles (Nathan Fernandes, 80') - Jeffinho, Gregore, Marlon Freitas (Allan, 80'), Cuiabano - Rwan (Artur, 69'), Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Carlos Benítez (Paraguai).

