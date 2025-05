BNDES e Finep recebem propostas de R$85,2 bi para apoiar minerais estratégicos

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) receberam propostas para apoiar investimentos em projetos de minerais estratégicos que somam R$85,2 bilhões, informou o banco de fomento nesta terça-feira.

As propostas ocorreram como resultado de chamada pública para fomentar planos de negócios que visem a transformação de minerais estratégicos no Brasil, sendo que o montante apurado superou em muito o valor que será destinado, de R$5 bilhões. Segundo os planos, R$4 bilhões serão disponibilizados pelo BNDES e R$1 bilhão pela Finep.

No total, foram feitas 124 propostas por 136 grupos econômicos que participaram da chamada pública realizada em conjunto pelas instituições.

Em nota, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, ressaltou que o Brasil reúne vantagens para atração desses investimentos, como vastas reservas minerais, uma matriz energética predominantemente limpa e um ecossistema robusto de inovação.

"A grande demanda revela a aposta assertiva da política industrial do governo do presidente Lula, voltada para investimentos em transição energética", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Dos R$85,2 bilhões em intenção de investimentos apresentados, R$6,4 bilhões referem-se a desenvolvimento tecnológico, R$67,8 bilhões ao escalamento industrial, dentre outros.

Dentre os principais projetos submetidos, houve 27 propostas relacionadas a terras raras, 25 para lítio, 24 para cobre e 20 para gratite.

O edital da chamada pública prevê que os planos de negócios para os investimentos devem contemplar investimentos em capacidade produtiva e pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) para transformação de minerais estratégicos e obtenção de materiais transformados ou produtos manufaturados para transição energética e descarbonização.

O objetivo é fomentar projetos de transformação mineral a partir de elementos como alumínio, cobalto, cobre, estanho, grafite, lítio, manganês, metais do grupo da platina (PGMs), molibdênio, nióbio, níquel, silício, tântalo, terras raras, titânio, tungstênio, urânio, vanádio e zinco.

