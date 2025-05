Bessent e Greer se reunirão com autoridades chinesas na Suíça nesta semana

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, se reunirão com a principal autoridade econômica da China nesta semana na Suíça, disseram os órgãos norte-americanos nesta terça-feira, marcando um passo inicial em possíveis negociações sobre o ataque tarifário do presidente Donald Trump.

O escritório do representante comercial dos EUA e o Tesouro disseram que Greer e Bessent viajariam juntos para Genebra em 8 de maio e também se reuniriam com a presidente suíça Karin Ketter-Sutter para discutir negociações sobre comércio recíproco.

Os órgãos não informaram o nome das autoridades chinesas que participariam da reunião em Pequim. Mas o vice-primeiro-ministro He Lifeng é amplamente visto como o czar econômico e principal negociador comercial da China.

"A segurança econômica é a segurança nacional, e o presidente Donald J. Trump está liderando o caminho, tanto no país quanto no exterior, para uma América mais forte e mais próspera", disse Bessent em um comunicado. "Estou ansioso por conversas produtivas enquanto trabalhamos para reequilibrar o sistema econômico internacional para melhor atender aos interesses dos Estados Unidos."

(Reportagem de David Lawder e Andrea Shalal)