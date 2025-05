Bessent diz que EUA podem anunciar acordos comerciais com alguns países nesta semana

Por Andrea Shalal e David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que o governo Trump pode anunciar acordos comerciais com alguns dos maiores parceiros comerciais dos EUA já nesta semana, mas não deu detalhes sobre quais países estariam envolvidos.

Ele disse que o governo está negociando com 17 grandes parceiros comerciais, mas ainda não com a China, a segunda maior economia do mundo depois dos Estados Unidos.

Ele disse que muitos parceiros comerciais fizeram ofertas muito boas e que as autoridades de Trump estão no processo de "renegociar" essas ofertas agora.

"Espero que possamos ver uma redução substancial das tarifas que nos são cobradas, bem como das barreiras não tarifárias, da manipulação de moedas e dos subsídios, tanto de mão de obra quanto de investimento de capital", disse ele ao Comitê de Apropriações da Câmara.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e suas principais autoridades entraram em uma série de reuniões com parceiros comerciais desde que o presidente impôs, em 2 de abril, uma tarifa de 10% sobre a maioria dos países, juntamente com taxas tarifárias mais altas para muitos parceiros comerciais que foram suspensas por 90 dias. Ele também impôs tarifas de 25% sobre automóveis, aço e alumínio, tarifas de 25% sobre o Canadá e o México e de 145% sobre a China.

Bessent disse que cerca de 97% ou 98% do déficit comercial dos EUA é com cerca de 15 países, a maioria dos quais grandes parceiros comerciais, e que as discussões estão indo bem com muitos deles.

"Eu ficaria surpreso se não tivermos mais de 80% ou 90% desses acordos concluídos até o final do ano, e isso pode acontecer muito antes", disse ele. "Eu acho que talvez já nesta semana estaremos anunciando acordos comerciais com alguns de nossos maiores parceiros comerciais."

Trump disse a repórteres no domingo que seu governo pode anunciar alguns acordos comerciais nesta semana, mas não deu detalhes.

Autoridades do governo sugeriram que a Índia e o Japão poderiam ser os primeiros países a assinar um acordo comercial com o governo dos EUA para reduzir as tarifas que Trump ameaçou.

Os comentários de Bessent sobre a falta de negociações com a China foram feitos depois que Trump disse a repórteres, no domingo, que não tinha planos de falar com o presidente chinês Xi Jinping esta semana, mas que as autoridades norte-americanas estavam conversando com as chinesas sobre uma série de assuntos diferentes.

Em uma entrevista à NBC News que foi ao ar no domingo, Trump reconheceu que havia sido "muito duro com a China", essencialmente cortando o comércio entre as duas maiores economias do mundo, mas disse que Pequim agora quer chegar a um acordo.

"Eles querem fazer um acordo. Eles querem muito fazer um acordo. Veremos como isso vai se desenrolar, mas tem que ser um acordo justo", disse ele na época.

