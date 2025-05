Bessent diz que EUA e China precisam aliviar escalada antes de avançar

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos e a China precisam aliviar a escalada antes de poderem avançar nas negociações comerciais, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta terça-feira, antes de uma reunião com autoridades chinesas na Suíça no sábado e no domingo.

"Minha impressão é que se tratará de uma redução de uma desescalada, não de um grande acordo comercial, mas temos que aliviar a escalada antes de podermos avançar", disse Bessent ao programa "The Ingraham Angle", do canal Fox News

Bessent disse que o governo Trump não queria se desvincular do comércio com a China em têxteis e outros produtos do gênero, mas estava determinado a devolver aos Estados Unidos a produção de setores estratégicos, como semicondutores, medicamentos e aço.

(Reportagem de Andrea Shalal, David Lawder e Ryan Jones)