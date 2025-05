Bessent diz que dados não mostram recessão nos EUA e espera que PIB do 1º tri seja revisado para cima

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que não há nada nos dados econômicos que mostre que a economia norte-americana esteja em recessão, apesar de uma contração no Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre.

Bessent disse ao Comitê de Apropriações da Câmara dos Deputados que os dados econômicos estão sujeitos a revisões e que ele espera uma revisão para cima dos números do primeiro trimestre, depois de ter examinado uma análise detalhada. Ele não forneceu mais detalhes.

O Departamento de Comércio informou na semana passada que o PIB dos EUA contraiu a uma taxa anualizada de 0,3% no primeiro trimestre, no que foi primeira contração registrada em três anos.

(Por Andrea Shalal e David Lawder)