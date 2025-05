Ataque com drones ucranianos provoca fechamento de aeroportos na Rússia

A Ucrânia atacou o território russo na madrugada de terça-feira (6) com mais de 100 drones, direcionados principalmente contra Moscou, uma ofensiva que afetou as operações de vários aeroportos, informaram as autoridades russas.

No total, 105 drones atacaram a Rússia entre a noite de segunda-feira e a madrugada, segundo o Ministério da Defesa, antes das comemorações em Moscou do fim da Segunda Guerra Mundial com um desfile militar na presença do presidente Vladimir Putin e quase 20 governantes estrangeiros.

O prefeito de Moscou, Serguei Sobianin, informou no Telegram que 19 drones foram interceptados pela defesa antiaérea quando seguiam na direção da capital.

Vários aeroportos restringiram suas operações, quatro deles na região de Moscou, informaram as agências de notícias locais, que citaram a agência russa de aviação civil, Rosaviatsia.

As medidas restritivas afetaram os aeroportos de Sheremetievo, Domodedovo, Vnukovo e Zhukovski, que em alguns casos fecharam todas as suas pistas, segundo a Rosaviatsia.

O funcionamento também foi interrompido nos aeroportos das grandes cidades sobre o Volga, como Ninzhi Novgorod, Samara ou Volgogrado.

Os governadores das regiões de Voronezh e Penza (sul do país), relataram, respectivamente, que 18 e 10 drones ucranianos foram interceptados sobre seus territórios, sem provocar vítimas.

Na região fronteiriça de Kursk, um ataque ucraniano deixou dois adolescentes feridos e provocou apagões, segundo o governador Alexander Khinstein.

Do lado ucraniano, um bombardeio russo com drones deixou um morto na região de Odessa, informou o governador Oleg Kiper.

A Rússia anunciou um cessar-fogo de três dias, de 8 a 10 de maio, pelas comemorações da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

A Ucrânia não informou se acatará a trégua anunciada por Putin.

