Aos 99 anos, David Attenborough lança novo filme com apelo para salvar os oceanos

O britânico David Attenborough, famoso por seus documentários sobre a natureza, apresenta nesta terça-feira (6), em Londres, seu novo filme, "Ocean", que estreará na próxima quinta-feira, quando o cientista fará 99 anos, e no qual faz um apelo para salvar os oceanos.

Durante décadas, David Attenborough percorreu o planeta capturando imagens, frequentemente inéditas, de florestas, desertos e oceanos.

Sua série "Life on Earth" (A vida na Terra, em tradução livre), lançada em 1979, foi assistida por 500 milhões de pessoas em todo o mundo.

Em seu novo filme, Attenborough demonstra preocupação com o estado dos oceanos e denuncia os métodos de pesca industrial.

"Depois de ter passado a minha vida filmando a natureza, agora entendo que o lugar mais importante na Terra não é a terra", diz ele no trailer do novo filme. "Precisamos abrir os olhos para o que acontece sob as ondas", acrescenta.

O naturalista britânico traça um panorama muito sombrio.

"Esvaziamos a vida dos nossos oceanos. Se salvamos o mar, salvamos nosso mundo", afirma.

Por ocasião dos 99 anos de David Attenborough, o jornal britânico The Guardian pediu que 99 personalidades explicassem em poucas palavras o que ele representa.

"Eu sei, por ter visto os programas de David, que nossos ecossistemas estão todos interconectados e que, se um único país faz o certo e os outros não, não vamos resolver o problema", disse o ex-presidente americano Barack Obama.

