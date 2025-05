'Foi o mate com leite que fez o Rei do Mate ficar famoso', diz presidente

Antonio Carlos Nasraui, presidente do Rei do Mate, disse que foi o "mate com leite", uma das mais de cem combinações da bebida no cardápio da empresa, que deixou a marca famosa em São Paulo. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

7 tipos de mate, no início. Segundo ele, a casa vendia sete tipos de mate, como o mate puro, o mate com limão e outros com sucos concentrados de fruta, além do mate com leite, que era o carro-chefe da marca em São Paulo.

Foi o mate com leite que fez o Rei do Mate ficar famoso. Era uma casa de mate que não existia. A gente estava começando a pegar o boom da saudabilidade, e as pessoas procurando bebidas não carbonatadas [bebidas que não contêm gás], mais saudáveis. Então, a gente pegou esse começo dessa saudabilidade que o cliente procurava.

Antonio Carlos Nasraui, presidente do Rei do Mate

O carro-chefe da marca é o mate. Ele é apresentado em mais de cem combinações diferentes, que vão do clássico com limão até misturas com frutas tropicais, leite condensado, leite em pó e até açaí.

Empresa começou como um pequeno negócio familiar. O Rei do Mate foi fundado nos anos 70 por Kalil Antonio Nasraui, comerciante de origem libanesa, em São Paulo. Com a entrada de Antonio Carlos, filho de Kalil, na década de 90, a empresa passou por uma grande transformação. Foi ele quem estruturou o modelo de franquias. Hoje, a rede tem mais de 330 unidades no país.