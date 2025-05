Aeroportos fecham na Rússia após ataques ucranianos às vésperas da visita de Lula e outros 28 líderes

O Kremlin anunciou na terça-feira (6) que 29 líderes estrangeiros, incluindo o presidente chinês Xi Jinping e o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, são esperados em Moscou na sexta-feira (9) para as comemorações da vitória sobre a Alemanha nazista. Na noite de segunda para terça-feira, a Ucrânia lançou mais de uma centena de drones sobre o território russo, visando especialmente Moscou e interrompendo temporariamente o funcionamento de cerca de uma dezena de aeroportos russos.

Três dias antes da comemoração da vitória sobre a Alemanha nazista, Moscou confirmou a presença do brasileiro Lula e outros 28 líderes internacionais para os festejos, marcados para o dia 9 de maio. Na sexta-feira, as autoridades russas planejaram um desfile em grande escala na Praça Vermelha para marcar o 80º aniversário da vitória de 1945.

"Esperamos que 29 líderes estrangeiros participem do desfile do Dia da Vitória", disse Yuri Ushakov, conselheiro diplomático do presidente russo Vladimir Putin. "Formações (militares) de 13 países marcharão (...), incluindo a China", acrescentou ele, depois de Kiev afirmar que consideraria qualquer participação estrangeira no desfile como 'apoio ao Estado agressor'.

Leia tambémZelensky diz "não garantir" segurança de líderes esperados em Moscou - entre eles, Lula

Aeroportos fechados

É nesse contexto diplomático e militar incerto que Moscou, que sediará um grande desfile militar na sexta-feira com a presença de Vladimir Putin e 29 líderes estrangeiros, de acordo com o Kremlin, foi alvo de drones explosivos ucranianos na noite de segunda para terça-feira.

De acordo com o prefeito, Sergei Sobyanin, 19 drones que tinham a capital como alvo foram interceptados pelo sistema de defesa antiaérea. Alguns destroços de drones caíram no sul de Moscou, mas não houve vítimas.

No total, a Rússia foi atacada durante a noite por 105 drones ucranianos, informou o Ministério da Defesa da Rússia em um comunicado.

Quatro aeroportos da capital - Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo e Zhukovsky - impuseram restrições temporárias às suas operações durante a noite, com alguns fechando suas pistas, segundo a agência de aviação civil russa Rossaviatsia.

As operações em vários outros aeroportos russos tiveram que ser suspensas, incluindo em várias cidades importantes da bacia do Volga, como Nizhny Novgorod, Samara, Saratov e Volgograd.

O Kremlin alertou que o exército russo responderia "imediatamente" no caso de um ataque ucraniano durante o cessar-fogo unilateral ordenado sem consulta por Vladimir Putin de 8 a 10 de maio, que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreveu recentemente como uma "tentativa de manipulação". Neste fim de semana, Zelensky denunciou a "performance teatral" de Vladimir Putin, observando a rejeição de Kiev à suspensão de três dias dos combates durante as comemorações da vitória de 1945.

Vladimir Putin já havia decretado unilateralmente um breve cessar-fogo durante o fim de semana da Páscoa em abril, o que levou a uma queda na intensidade dos combates, mas não foi totalmente respeitado por nenhum dos lados. Ele sempre recusou uma cessação incondicional das hostilidades por 30 dias, conforme proposto por Kiev e Washington.

Após mais de três anos de uma ofensiva russa que resultou na morte de dezenas de milhares de civis e soldados, a Ucrânia ainda está pleiteando, sob pressão de Washington, uma cessação "incondicional" das hostilidades antes das negociações com a Rússia. Moscou, por outro lado, quer compromissos concretos sobre suas demandas antes de qualquer fim abrangente das hostilidades.

Reunião entre Putin e Xi na quinta-feira

Como símbolo da parceria entre Moscou e Pequim frente ao Ocidente, Putin e o presidente chinês Xi Jinping manterão conversações bilaterais na quinta-feira (8), durante as quais discutirão "as questões mais importantes", incluindo "o dossiê da Ucrânia e as relações russo-americanas", de acordo com Ushakov.

Ele também anunciou que soldados da China e de outros 12 países estariam marchando no desfile, apesar das advertências de Kiev, que disse na terça-feira que a Ucrânia perceberia qualquer participação estrangeira no desfile como "apoio ao Estado agressor".

"Desfilar com (os russos) é compartilhar a responsabilidade pelo sangue de crianças, civis e soldados ucranianos", denunciou a diplomacia ucraniana em um comunicado.

Na Ucrânia, vários ataques russos deixaram pelo menos três mortos nas regiões de Odessa, Donetsk e Kherson, de acordo com as autoridades regionais. No leste, o exército russo reivindicou a responsabilidade, na terça-feira, pela captura da cidade de Lyssivka.

Russos e ucranianos também anunciaram a troca de 205 prisioneiros de guerra de cada lado.

(com informações da AFP)