Acordos de fusão e aquisição atingem menor nível em 20 anos após "Dia da Libertação" de Trump

Por Sabrina Valle

NOVA YORK (Reuters) - Executivos de bancos de investimento e CEOs frearam as fusões e aquisições após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciar uma guerra comercial global em 2 de abril, com menos acordos sendo assinados do que durante os dias mais sombrios da pandemia da Covid-19 e da crise financeira global de 2008.

O número de contratos de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) assinados no mundo todo — um indicador da saúde econômica global — caiu em abril para o menor nível em 20 anos, ou seja, desde fevereiro de 2005, de acordo com dados compilados pela Dealogic para a Reuters.

Nos EUA, o maior mercado de fusões e aquisições do mundo, apenas 555 acordos foram assinados no mês passado, o menor número para qualquer mês desde maio de 2009.

O autointitulado "Dia da Libertação" de Trump, quando ele anunciou tarifas contra vários países, fez com que os mercados globais caíssem, que CEOs da Chime à StubHub cancelassem IPOs planejados e que outras nações tomassem medidas retaliatórias.

A incerteza também levou executivos de bancos de investimentos que ganham taxas e bônus por intermediar M&As e IPOs, a dizer aos clientes para adiarem fusões e aquisições e ofertas iniciais de ações até que haja mais clareza e consistência na política dos EUA.

"Aconselho os clientes a esperarem", disse Lorenzo Paoletti, diretor-gerente de banco de investimento da Truist Securities. "CEOs e CFOs ainda não entenderam completamente como as tarifas os afetarão, então é melhor manter dinheiro em caixa" até que haja mais clareza.

Alguns grandes negócios em abril, incluindo a aquisição de uma empresa de processamento de cartões e serviços de contas pela Global Payments por US$24,25 bilhões, ajudaram a impulsionar um início de segundo trimestre moribundo no que era esperado para ser um ano estelar para fusões e aquisições.

No entanto, isso não foi suficiente para evitar que o valor da atividade global de fusões e aquisições caísse para US$243 bilhões — cerca de 54% abaixo de março e 20% abaixo da média mensal dos últimos 20 anos, mostram os dados da Dealogic.

"Estamos vendo uma reação em cadeia em toda a diligência que estamos fazendo", disse Kristin Pothier, líder de estratégia e consultoria de negócios globais na consultoria KPMG.

A guerra comercial retaliatória fez com que a volatilidade do mercado atingisse níveis históricos em abril, "impulsionada por declarações intermitentes da Casa Branca sobre política tarifária", disse a analista Lisa Shalett, do Morgan Stanley.

Em 2 de abril, Trump impôs e depois suspendeu por 90 dias uma tarifa mínima de 10% sobre todas as importações dos EUA, e percentuais mais altos para dezenas de parceiros importantes, da Europa ao Japão, incluindo taxas sobre a China que somavam 145%.

As ameaças de Trump de demitir o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, que colocaram em questão a independência política do Fed, exacerbaram ainda mais o estresse nos mercados, disse Shalett.

Houve um ponto positivo para fusões e aquisições no mês passado: negócios de tecnologia em que o valor está mais na propriedade intelectual, como algoritmos e software, do que em bens físicos sujeitos a tarifas, como automóveis.

O setor de tecnologia foi responsável por quase 40% dos quase US$600 bilhões em negócios assinados neste ano nos EUA. O país é responsável por quase metade da atividade global de negócios em valor.

A incerteza tem afetado os setores de forma diferente.

Telecomunicações, mídia, serviços, petróleo e gás e serviços de utilidade pública são setores menos afetados pelas tarifas, enquanto algumas áreas da indústria, saúde e tecnologia estão enfrentando mudanças maiores em seus modelos de negócios devido aos anúncios de tarifas, disse Kevin Cox, chefe global de M&A do Citi.

"Qualquer fabricante, seja o que recebe insumos do exterior ou que envia produtos acabados para o exterior, será afetado", disse Cox.

Sua equipe está dizendo aos clientes para dedicarem tempo para entender os riscos adicionais do modelo de negócios de um alvo e seus retornos esperados.

O banco assessorou a Boeing na venda, em 22 de abril, da subsidiária de software de voo Jeppesen para a Thoma Bravo por US$10,6 bilhões, no que foi considerado um acordo de tecnologia.

"A volatilidade impacta as transações", disse Cox. "Os compradores devem precificar esse risco adicional ou recuar e aguardar que a situação seja conhecida."

(Reportagem de Sabrina Valle e Abigail Summerville em Nova York; reportagem adicional de Emma-Victoria Farr em Londres)