Acordo Reino Unido-Índia deve impulsionar comércio bilateral e PIB britânico até 2040

O acordo entre o Reino Unido e a Índia, firmado nesta terça-feira, 6, deve aumentar o comércio bilateral entre as duas partes em 25,5 bilhões de libras esterlinas, o Produto Interno Bruto (PIB) britânico em 4,8 bilhões de libras e os salários em 2,2 bilhões de libras por ano até 2040, de acordo com o governo do Reino Unido.

"Grande vitória econômica para o Reino Unido com a assinatura de um acordo comercial com a Índia, que beneficiará os trabalhadores e as empresas britânicas", escreveu o comunicado.

Segundo o informativo, o acordo reduzirá as tarifas indianas sobre alguns produtos, como uísque - que caíram de 150% para 75% e irão ceder para 40% até o décimo ano do acordo -, cosméticos e dispositivos médicos, garantindo reduções de 90% nas tarifas de exportação do Reino Unido. As tarifas automotivas passarão de mais de 100% para 10%, sob uma cota.

"Os consumidores britânicos poderão ver preços mais baixos e mais opções em produtos como roupas, calçados e produtos alimentícios à medida que o Reino Unido liberaliza as tarifas", acrescenta o comunicado.