Ações fecham em baixa com incerteza tarifária

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações norte-americanas caíram pela segunda sessão consecutiva nesta terça-feira, com os comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, e do secretário do Tesouro, Scott Bessent, fornecendo pouca clareza sobre o cronograma para quaisquer acordos comerciais.

Trump disse que ele e autoridades do governo analisarão possíveis acordos comerciais nas próximas duas semanas para decidir quais serão aceitos. Além disso, Trump se reuniu com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, pela primeira vez, o que não produziu resultados imediatos.

Os comentários de Trump foram em outra direção das declarações anteriores de Bessent, que disse que o governo poderia anunciar alguns acordos comerciais já nesta semana.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,78%, encerrando em 5.605,52 pontos, enquanto o Nasdaq recuou 0,89%, para 17.685,82 pontos. O Dow Jones caiu 0,96%, para 40.821,14 pontos.